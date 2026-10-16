Античный оракул заговорил спустя две тысячи лет и выдал 56 сценариев человеческой жизни

Сенсационная находка ученых доказала, что непреодолимая жажда мгновенно узнать свое будущее и переложить ответственность на высшие силы владела человечеством задолго до появления современных технологий.



Стоит ли начинать рискованное торговое дело, отправляться в далекое плавание или лучше затаиться и переждать бурю? Две тысячи лет назад жителям процветающего римского города Кибира на юго-западе современной Турции не требовалось снаряжать дорогие экспедиции в далекие дельфийские храмы, чтобы услышать волю небожителей. Древним прагматикам было достаточно выйти на центральную рыночную площадь, бросить горсть костей и подойти к массивному известняковому столбу.

Ученые опубликовали детальный разбор уникального артефакта в авторитетном научном журнале Gephyra. Исследователи расшифровали текст, высеченный на четырех гранях монументального каменного блока. Перед историками предстал настоящий античный автомат предсказаний: ровно 56 вариантов пророчеств — по одному на каждый математически возможный исход гадального броска. Об этом пишет ridlife.

Пять костей и математика судьбы

Механика античного оракула поражает продуманностью и математической точностью. Для общения с богами римляне использовали астрагалы — специально обработанные надкопытные суставные кости овец или коз. В отличие от современных игральных кубиков, кость имела лишь четыре устойчивые стороны, которым присваивались числовые значения: 1, 3, 4 и 6.

Человек зажимал в ладони пять астрагалов, с молитвой бросал их на каменную плиту и суммировал выпавшие значения. Порядок костей не имел никакого значения: чистая комбинаторика давала ровно 56 уникальных сочетаний. Горожанину оставалось лишь найти свое число на каменном столбе и прочитать вердикт. Так работал древний генератор случайных чисел, в котором волю случая трактовал высеченный в камне закон.

Воля олимпийцев посреди рыночной суеты

Авторами предсказаний в таблице выступали главные боги античного пантеона: владыка неба Зевс, покровитель морей Посейдон, воительница Афина, богиня любви Афродита и грозный Кронос. Однако ключевая роль отводилась хитроумному вестнику богов Герману — покровителю торговцев, путешественников и плутов. Ученые убеждены, что сам монумент венчала величественная статуя Гермеса, охранявшая площадь.

Характер божественных советов был предельно прикладным. Одни комбинации сулили колоссальное богатство и скорое исполнение заветной мечты, другие прямо приказывали немедленно свернуть задуманное дело во избежание разорения, а третьи туманно рекомендовали переждать непогоду. На перекрестке торговых путей во II–III веках нашей эры это был не праздный аттракцион, а важнейший инструмент принятия бизнес-решений. Любой купец прямо между взвешиванием зерна и покупкой масла мог за секунду получить божественную санкцию на сделку.

Спасение сквозь века

Уцелевший фрагмент оракула высотой 1,2 метра хранит на себе следы человеческих страстей и даже ошибок древнего резчика по камню, путавшего буквы в спешке. На блоке частично сохранилось посвящение богатому меценату, оплатившему установку монумента ради прославления своего имени, но время стерло его имя.

Удивительно, но от полного разрушения языческий генератор судьбы спасла смена эпох. Когда христианство вытеснило культы олимпийцев, практичные византийцы не стали разбивать памятник на щебень, а аккуратно вмонтировали тяжелый блок в основание часовни. Спустя два тысячелетия именно эта каменная кладка сохранила для потомков бесценное свидетельство того, как древний мир пытался совладать со страхом перед неизвестным будущим.