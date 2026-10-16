Забыла где находится и дышит через трубки: 88-летняя Федосеева-Шукшина теряет связь с реальностью в реанимации

Пожилая звезда перестала осознавать происходящее вокруг.



Тревожные вести из стен закрытого реанимационного отделения продолжают держать в напряжении всю страну: состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной внушает медикам самые серьезные опасения. Врачи оценивают положение знаменитой пациентки как стабильно тяжелое. Пожилая звезда экрана подключена к специальной медицинской аппаратуре и получает постоянную кислородную поддержку через носовые канюли, так как самостоятельно ее легкие пока не справляются с нагрузкой.

Кардиологи фиксируют постоянные сбои в работе сердечной мышцы актрисы: пульс остается нерегулярным, а ритм то и дело сбивается, требуя постоянного медикаментозного контроля. Однако самым душераздирающим обстоятельством для близких стало резкое угасание когнитивных функций вдовы Василия Шукшина. Знаменитая артистка практически полностью потеряла ориентацию в пространстве и времени.

Лидия Николаевна искренне не понимает, где находится, и не осознает, что лежит на жесткой больничной койке в окружении капельниц и мониторов. Окружающий мир словно подернулся для нее густым туманом: у звезды сильно упал слух, катастрофически ухудшились внимание и память. Единственной тонкой нитью, связывающей актрису с реальностью, остается ее собственная личность. Когда врачи обращаются к пациентке, она безошибочно называет свое имя, фамилию и помнит свой точный возраст, однако через минуту снова погружается в забытье.

Критический кризис развивался стремительно. Несколькими днями ранее народную любимицу экстренно увезли на скорой после того, как она начала буквально задыхаться в собственной квартире. Проблемы с дыханием и чудовищные отеки нарастали целую неделю, но привыкшая терпеть боль женщина не хотела тревожить докторов. В итоге у нее отказали ноги, а испуганные родственники набрали номер экстренных служб 112, когда счет пошел на минуты.

Организм прославленной актрисы истощен многолетними хроническими недугами. В прошлом году Лидии Николаевне провели экстренное стентирование сосудов для спасения сердечного кровотока, а буквально месяц назад она получила травму головы, упав с кровати во сне. Очередной удар пришелся по сосудам головного мозга, спровоцировав провалы в памяти на фоне острой сердечной недостаточности.

Преданные поклонники и коллеги по творческому цеху не находят себе места от переживаний и молятся за спасение легенды. На счету Федосеевой-Шукшиной почти сотня культовых ролей в шедеврах отечественного кинематографа, среди которых "Калина красная", "Печки-лавочки" и "Они сражались за Родину". Зрители верят, что колоссальная жизненная сила и забота лучших столичных реаниматологов сотворят чудо и помогут любимой артистке вернуться в сознание.