Волочкова забилась в истерике на могиле легендарной Плисецкой: Горько до слез

Траурный визит эпатажной королевы шпагата на столичное кладбище обернулся громким скандалом и настоящей душевной драмой.



Анастасия Волочкова снова оказалась в центре общественного внимания, но на этот раз поводом для пересудов стали не откровенные фотосессии на мальдивских пляжах и не фирменные шпагаты в бане. Заслуженная артистка отправилась на Новодевичье кладбище, чтобы поклониться праху людей, определивших ее судьбу в искусстве. Однако благочестивый порыв обернулся для блондинки тяжелейшим нервным потрясением и потоком горьких слез.

Первым делом танцовщица пришла к месту упокоения выдающегося балетмейстера Юрия Григоровича. Недавно мэтру наконец открыли монумент, куда стекся весь театральный бомонд, однако саму Волочкову на официальную церемонию показательно не позвали. Обиженная прима предпочла прийти в гордом одиночестве, без свиты и вспышек репортерских камер. Анастасия напомнила, что именно Григорович тридцать лет оставался ее творческим ангелом-хранителем и грудью защищал от травли, когда из Большого театра ее выставляли со скандалом.

Положив букет свежих цветов и прочитав молитву у подножия памятника благодетелю, артистка решила пройтись по тихим аллеям погоста до захоронения Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина. Но стоило балерине приблизиться к заветной ограде, как ее охватил леденящий ужас. Участок, где покоятся титаны русского искусства, поверг звезду в состояние абсолютного шока.

Вместо величественного монумента из черного гранита или хотя бы строгой каменной плиты взгляду Волочковой открылось сиротливое, полузаброшенное зрелище. На скорбном месте красовался лишь неухоженный песчаный холмик, в который наспех воткнули скромные таблички с именами и выцветшую фотографию великой четы. Не было даже твердого постамента, куда скорбящие поклонники могли бы положить охапки роз.

"Когда я увидела эту горку песка, с вставленными в нее табличками с их именами и фотографию, слезы потекли из глаз. Ну как так?! Даже плиты нет... Куда люди могли бы возлагать цветы. Неужели у государства нет возможности поставить памятник этой великой русской балерине и ее супругу?.. Горько до слез… Страшные мысли приходят в голову… С очень тяжелым сердцем вернулась домой…" — эмоционально выплеснула свою боль Анастасия в социальных сетях, пристыдив чиновников от культуры за черствость и равнодушие к национальной гордости.

Увиденное на кладбище заставило экс-приму Большого театра задуматься о бренности земной славы. Волочкова искренне недоумевает, почему пара, рукоплескать которой почитали за честь короли, президенты и ведущие театры планеты, оказалась забыта сразу после ухода в мир иной. Общественность уже раскололась на два лагеря: одни поддержали праведный гнев балерины, другие же напомнили, что последней волей супругов могло быть именно скромное упокоение без помпезного гранита и пафосных мемориалов.