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Пятница 16 октября

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Оксана Самойлова горько поплатилась за откровенную исповедь в шоу Ксении Собчак

Оксана Самойлова. Фото: Youtube / @sobchak
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Попытка популярной блогерши обелить свою репутацию и вызвать всенародное сочувствие на многомиллионную аудиторию обернулась эффектом разорвавшейся бомбы, уничтожившим ее деловой статус.

Недавний выпуск авторского шоу Ксении Собчак с участием Оксаны Самойловой должен был стать триумфом многодетной матери. Перед камерами звезда соцсетей предстала в образе сильной, но глубоко травмированной женщины: она плакала, детально расписывала семейный ад с неадекватным мужем-рэпером и одновременно с гордостью заявляла о своей полной финансовой независимости, обеспеченной гигантскими доходами от бизнеса. Однако светская исповедь вышла блогерше боком. Привлеченное к ее персоне пристальное внимание сыграло роль спускового крючка: государственные органы моментально заглянули за фасад роскошной жизни, и расплата за излишнюю болтливость последовала незамедлительно.

Буквально вслед за выходом скандального интервью по бизнес-империи знаменитости был нанесен сокрушительный удар со стороны Федеральной налоговой службы. Ведомство официально внесло Оксану Самойлову в черный список лиц, которым категорически запрещено регистрировать новые юридические лица и занимать любые руководящие посты в компаниях. Блогерша, годами учившая подписчиц финансовому успеху, в один миг превратилась в персону нон грата для легального российского бизнеса.

Поводом для столь жестких карательных мер стали вскрывшиеся махинации с ее главным активом. СМИ сообщили, что инспекторы нагрянули с внеплановой проверкой в компанию ООО "Семми бьюти" — флагманский косметический бренд блогерши Sammy Beauty. Результаты ревизии оказались позорными: фирма с многомиллионными оборотами попросту отсутствовала по адресу, который был заявлен в официальных регистрационных документах. Обнаружение фиктивной "резиновой" точки обернулось показательной поркой: ограничения на ведение предпринимательской деятельности для Самойловой будут действовать целых три года.

Теперь статус независимой бизнес-леди, которым Оксана так козыряла в беседе с Собчак, фактически растоптан. В компании по производству уходовой косметики ей принадлежит ровно половина долей, а вторые 50% контролируются создателями марки Mixit. Но принимать ключевые решения и официально стоять у руля собственного детища брюнетка больше не имеет права по закону.

Шоу-бизнес в Telegram

16 октября 2026, 16:26
Оксана Самойлова. Фото: Youtube / @sobchak
"Макс" / Baza✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса

Михаил Пореченков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Иван Охобыстин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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