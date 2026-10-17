В Ерофеев день 17 октября один неверный шаг откроет дорогу в дом болезням и разорению

Этот мистический осенний день издревле внушал людям суеверный ужас, заставляя бросать любые дела и наглухо запирать двери перед разгулом темных сил.



В субботу, 17 октября 2026 года, православная церковь молитвенно вспоминает священномученика Иерофея, епископа Афинского. В народном календаре этот праздник закрепился под коротким и суровым названием Ерофеев день. На Руси эту дату считали одним из самых опасных и непредсказуемых периодов в году. Старики говорили: "С Ерофея холода сильнее, а лешие бесятся перед зимой".

Славяне свято верили, что именно 17 октября лесные духи устраивают свой последний шабаш перед долгой зимней спячкой. По преданиям, взбесившийся хозяин чащи в безумии ломает вековые сосны, вырывает с корнем кустарники, гоняет перепуганных диких зверей и поднимает яростные вихри из сухих листьев. Буйство продолжается ровно до первых петухов, после чего дух тайги со страшным гулом и треском проваливается сквозь землю до самой весны. По этой причине крестьяне строго-настрого наказывали детям и охотникам даже близко не подходить к лесной опушке, чтобы не сгинуть без следа в буреломе.

Целебный "ерофеич": старинный эликсир здоровья

В противовес природному хаосу, в крестьянских избах кипела домашняя работа по укреплению здоровья. Начиная с Ерофеева дня в деревнях доставали заветные травяные настойки, получившие в народе ласковое название "ерофеич". Хозяйки готовили это снадобье заранее, настаивая крепкий домашний самогон на сборе из лечебных трав: зверобоя, душицы, мяты, чабреца, аниса и горькой полыни.

Считалось, что пара капель такого ароматного бальзама разгоняет застоявшуюся кровь, выгоняет осеннюю хворь и спасает суставы от ломоты в промозглые дни. Однако за стол садились с железной мерой: напиток пили исключительно как лекарство перед плотным обедом. Чрезмерное возлияние в праздник считалось несмываемым позором, ведь пьяный человек становился легкой добычей для бродячей нечисти, лишаясь разума и остатков защиты.

Строгие запреты 17 октября: как не накликать беду

Чтобы уберечь семью от разорения и внезапных несчастий, в Ерофеев день беспрекословно следовали вековым табу:

Категорически запрещалось углубляться в лес даже за последними грибами или хворостом. Нарушитель рисковал заблудиться в трех соснах, попасть под падающее дерево или лишиться рассудка от дикого воя.

Нельзя было доверять сладким речам незнакомцев и вступать в разговоры на улице. Предки верили, что под личиной вежливого прохожего может скрываться оборотень или нечистая сила, наводящая порчу.

Строго воспрещалось играть свадьбы, свататься и заключать крупные финансовые сделки. Союзы и договоры, заключенные на Ерофея, сулили скорый крах, постоянные измены и тяжелые денежные убытки.

Опасались оставлять открытыми на ночь двери, ворота и ставни. На подоконники раскладывали сухие веточки рябины и полыни, которые служили мощным оберегом от дурного глаза.

Не рекомендовалось давать деньги в долг после полудня, иначе финансовая удача покидала дом на целый год.

Приметы погоды: о чем предупреждает природа

Внимательный взгляд за окно 17 октября позволял предкам с идеальной точностью прочитать знаки грядущей зимы:

Если в Ерофеев день дует порывистый северный ветер — жди скорых снегопадов и затяжных крещенских морозов.

Красный или багровый закат обещал сильные ветры и резкое похолодание уже на следующее утро.

Если птицы нахохлились и прячут клювы под крыло — ненастье затянется на долгие недели.

Белые облака, плывущие против ветра, сулили скорую метель.

Иней на траве с первыми лучами солнца предвещал сухую, но холодную погоду до самого конца месяца.

Ерофеев день проводили в кругу семьи, у теплой печи, избегая лишних споров и очищая мысли от злобы и зависти, чтобы встретить грядущую зиму в мире и душевном покое.