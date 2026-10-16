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Пятница 16 октября

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Алсу откровенно рассказала о новом замужестве

Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Громкий крах многолетнего брака не сломал веру утонченной артистки в женское счастье, заставив ее впервые публично заговорить о кардинальных переменах в личной жизни.

Развод 43-летней певицы Алсу с олигархом Яном Абрамовым стал одной из самых обсуждаемых и драматичных историй отечественного шоу-бизнеса. Казалось, образцовая сказка, длившаяся целых 18 лет, рухнула в один миг: громкие судебные разбирательства, раздел гигантского состояния, пикантные слухи об изменах супруга с известными моделями и сочувствие миллионов поклонниц. Многие предрекали, что после столь болезненного предательства восточная красавица надолго закроет свое сердце на тяжелый замок. Однако поп-дива нашла в себе силы не просто пережить эту бурю, но и расцвести с новой силой.

В откровенном разговоре со своим давним другом, певцом и бизнесменом Эмином Агаларовым в его авторском подкасте, исполнительница хита "Зимний сон" произвела настоящий фурор. Алсу прямо рассказала о замужестве, которое, вопреки досужим сплетням, вовсе не считает закрытой для себя темой. Знаменитость призналась, что не собирается ставить крест на личном счастье и готова во второй раз примерить подвенечное платье.

По словам артистки, пережитая душевная травма не ожесточила ее, а лишь научила глубже понимать собственные потребности. Звезда заявила, что по-прежнему верит в чистую, искреннюю любовь и ждет встречи с достойным мужчиной.

"Если я встречу человека, с которым буду готова провести всю оставшуюся жизнь, я обязательно снова выйду замуж", — без тени сомнения объявила певица.

Более того, артистка готова сделать еще один смелый шаг, на который решится далеко не каждая женщина за сорок: Алсу не исключает появления на свет еще одного малыша. Исполнительница подчеркнула, что общий ребенок с новым избранником мог бы стать идеальным символом крепкого союза.

При этом на самый интригующий вопрос ведущего — свободно ли ее сердце прямо сейчас — поп-дива лишь загадочно улыбнулась и предпочла сохранить интригу. Разглашать подробности своего нынешнего статуса певица наотрез отказалась.

Напомним, от брака с Абрамовым певица воспитывает троих наследников — дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля. Вопросам воспитания детей звезда уделяет максимум внимания, прививая им правильные ценности. Недавно в телеэфире артистка рассекретила свои строгие педагогические методы. Выяснилось, что за каждый съемочный день в клипах мамы маленький Рафаэль получает реальный гонорар — пять тысяч рублей.

Шоу-бизнес в Telegram

16 октября 2026, 09:30
Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
YouTube / @eminmusicofficial• Требует проверки

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Никита Джигурда. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Наталья Водянова. Фото: YouTube / @VogueRussia
Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @sobchak
Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Виктория Боня. Фото: YouTube
Алсу. Фото: YouTube

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