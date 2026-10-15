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Четверг 15 октября

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"Чёрный квадрат", "Чёрный крест" и "Чёрный круг" Малевича впервые покажут вместе в Звенигороде

"Чёрный квадрат", "Чёрный крест" и "Чёрный круг" Малевича впервые покажут вместе в Звенигороде
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Звенигородский государственный музей-заповедник с 30 октября представит выставку "Малевич. Простые фигуры" из собрания Государственного Русского музея, сообщает пресс-служба подмосковного Министерства культуры и туризма.

Три главных произведения Казимира Малевича 1923 года («Чёрный квадрат», «Чёрный крест» и «Чёрный круг) впервые в Москве и Подмосковье будут показаны как единый супрематический триптих. Выставка продлится до 31 января 2027 года.

«Казимир Малевич не просто изменил представление о живописи, но и открыл новые пути художественного мышления. Их новаторское экспозиционное прочтение в Звенигороде предлагает зрителю полное погружение в иконическую метафизику Малевича»,

– сказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Выбор площадки неслучаен. В сообщении Минкульта Подмосковья сказано, что Звенигород связан с географией жизни художника, который работал в Кунцеве и Немчиновке, бывал в Ромашкове и Барвихе.

«Принимать Малевича в Звенигороде – очень символично. Отсюда тянутся линии его творческих поисков»,

– отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Архитектуру выставки разработал Юрий Аввакумов. Экспозиция имеет крестообразную планировку, а вход решён как вращающийся квадратный портал. Куратор предлагает посетителям практику медленного рассматривания – провести перед одной работой 5, 15 или 30 минут, наблюдая, как меняется восприятие картины.

Помимо живописи, на выставке покажут реконструкцию «Супрематической архитектурной модели» 1927 года и интерактивную часть с управлением супрематическими фигурами на экранах.

Проект приурочен к 150-летию со дня рождения художника, которое будет отмечаться в 2029 году. Организаторами выставки выступают Государственный Русский музей, Звенигородский музей-заповедник и Минкульт Московской области.

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15 октября 2026, 15:08
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