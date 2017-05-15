Орбакайте и Кортнев выступят в честь Евтушенко

Сегодня, 15 мая, на сцене театра имени Маяковского пройдет вечер памяти Евтушенко. Изначально зрители покупали билеты на выступление самого Евгения Александровича, но в связи с его смертью формат мероприятия был изменен.

Вскоре после кончины легендарного поэта его вдова Мария Новикова объявила, что вечер в театре им. Маяковского все-таки состоится. Все самые известные актеры, литераторы и эстрадные артисты соберутся на одной сцене, чтобы почтить память последнего шестидесятника.

Со стихами и песнями Евтушенко выступят Александр Ширвиндт, Кристина Орбакайте, Филипп Янковский, Алексей Кортнев, Виктор Ерофеев и многие другие. "Этот вечер мы задумывали как бенефис Евгения Евтушенко. Московские зрители с нетерпением ждали встречи с любимым поэтом, уже покупали билеты. Но случилось непоправимое. И вдова поэта Мария Новикова попросила организаторов не отменять вечер. Он состоится – друзья, актеры, писатели и литературоведы придут, чтобы вспомнить народного поэта, которого называли "смотрящим русской поэзии", человеком-эпохой. Как сказал Игорь Волгин: "Пушкин – наше все, Евтушенко – наш весь", – цитирует издание РИА Новости продюсера мероприятия Леонида Робермана.

К слову, после кончины Евгения Александровича ни один из поклонников не вернул билеты в кассу имени Маяковского. И не напрасно. Сегодня друзья и коллеги поэта поделятся воспоминаниями о встречах с ним.

Литератор скончался в одной из лучших больниц США. Сюда его госпитализировали еще 12 марта, но уже 25-го состояние Евтушенко резко ухудшилось. Организм не выдержал многолетней борьбы с онкологическим заболеванием – 1 апреля у поэта остановилось сердце.

Свою последнюю волю он озвучил продюсеру Сергею Виннику. В телефонном разговоре с ним Евтушенко отметил, что хотел бы быть похоронен в подмосковном Переделкино, недалеко от могилы Пастернака. Прощание с Евтушенко состоялось 11 апреля в Центральном доме литераторов, после чего его последнее желание было исполнено.