Почему Евтушенко отказался стать гражданином США

Апрель ознаменовался печальным событием для всех поклонников истинного искусства – скончался великий поэт и прозаик, "последний шестидесятник" Евгений Александрович Евтушенко. Сыновья литератора отметили, что он продолжал усердно работать до самых последних дней жизни.

Об этом близкие поэта рассказали в интервью изданию "Комсомольская правда". Воля к жизни и искренняя любовь к труду – вот те качества, которыми обладал Евгений Александрович. Евтушенко-младший признался: узнав, что жить ему осталось не больше месяца, отец заплакал. Однако вскоре взял себя в руки и... продолжил работать.

Значительную часть жизни Евтушенко провел в США. Но, невзирая на то, что сыновья поэта получили американское гражданство, сам он не спешил обзаводиться новым паспортом. "Ему там говорили: если захотите, мы вам поможем с гражданством США. Потому что это довольно длинный процесс. Он сказал: нет, меня это не интересует", – рассказал Евгений Евтушенко – младший.

И все же сын поэта признается, что им с братом одинаково дороги "обе родины". "Если бываю с семьей, с мамой, я всегда говорю по-русски. А с братом – с русского на английский перехожу очень плавно", – говорит он.

"Думал, я думаю, он на русском", – сказал Евтушенко-младший, отметив, что сам он мыслит своеобразными картинками. "Ну, если я там думаю про красный цвет, представляю себе пожарную машину или даже... Красную площадь", – пояснил юноша.

В интервью поэт не раз признавался, что чаще всего говорит по-русски. "По-английски я изъясняюсь с сибирским акцентом", – смеялся Евгений Александрович. Его сын отмечает, что это была совершенно другая, неповторимая манера изъясняться – "евтушенковская".

Известие о рецидиве онкологического заболевания поэт принял очень мужественно. Он до последнего работал со своими студентами разных национальностей, занимался текстами и исследованиями.

"Как он выжимал слезы из салфетки, он так все выжимал из своей жизни, что можно", – сказал Евтушенко-младший.