Покалеченный в Болгарии Николас Кейдж летит на операцию в США

Известный актер Николас Кейдж получил серьезную травму на съемках. Актер доставлен в одну из лучших клиник Софии.

Как сообщает газета Maritsa, несчастный случай произошел на съемках фильма "211", которые в настоящее время проходят в болгарской столице. Выполняя сложнейший трюк, Николас Кейдж серьезно повредил ногу.

Вскоре к кинофентру "Бояна", расположенному в центре Софии, подъехала машина скорой помощи. Актер был доставлен в клинику Военно-медицинской академии.

После проведенной диагностики доктора рекомендовали Кейджу в срочном порядке прооперироваться. Однако актер предпочел проконсультироваться с личным врачом, после чего принял решение вернуться в США.

На данный момент один из самых популярных актеров мира уже вылетл из Софии в Лос-Анджелес. Там он намерен продолжить лечение и в случае необходимости лечь на операцию.

В картине Даниэля Монзона "211" Николасу Кейджу досталась роль положительного героя– полицейского, который занимается поимкой особо опасного преступника и расследует вооруженное ограбление банка. К слову, актер нередко достаются роли героев, которым приходится рисковать своей жизнью. Известно, что большинство трюков актер всегда предпочитает исполнять самостоятельно.