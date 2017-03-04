Кто виноват в закрытии "Прожекторперисхилтон"

Ведущие "Прожекторперисхилтон" рассказали, почему пять лет назад закрыли программу. Они поддержали западную истерию о том, что президент России Владимир Путин во всем виноват.

"Почему мы сейчас делаем вид, что ничего не произошло, и мы не знаем, почему "Прожекторперисхилтон" закрылся. Я для начала хочу напомнить, что в 2008 году "Прожектор" впервые вышел в эфир и в том же году перестал быть президентом Владимир Путин. А в 2012 году Владимир Путин снова стал президентом, а "Прожектор" закрылся", – пошутил Александр Цекало.

По словам ведущих, они надеялись, что шоу когда-нибудь снова появится в эфире. "Я лично верил всегда. На самом деле такие посиделки, которые показывали каждые выходные по телевизору, в нашей реальной жизни происходили и происходят. Вчетвером собираемся семьями, обсуждаем новости и смеемся", – заявил Сергей Светлаков.

Иван Ургант поддержал коллегу: "Мы, как большая шведская семья, которая состоит из четырех мужчин. Мы на пять лет расстались, сейчас начинаем привыкать снова друг к другу".





Как писали Dni.Ru, премьера нового сезона программы "Прожекторперисхилтон" состоится 4 марта. "Первый канал" обещает, легендарная четверка предстанет в полном составе – Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян, Александр Цекало – и подарит своим зрителям тонкий юмор на злобу дня, свой взгляд на последние новости и обаяние, которому нет границ.

Напомним, шоу выходило с мая 2008 года по сентябрь 2012 года. Съемка прекратилась из-за того, что Светлаков и Мартиросян лишились права работать на телеканале после продления эксклюзивных контрактов с телеканалом ТНТ.