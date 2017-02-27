Ведущие "Прожекторпэрисхилтон" объяснили возвращение на "Первый"
На сайте Первого канала появился анонс полюбившегося многим телешоу. Он состоит из четырех видеороликов, рассказывающих о выходе нового сезона программы.
Каждый ролик посвящен одному из ведущих шоу: Ивану Урганту, Сергею Светлакову, Гарику Мартиросяну и Александру Цекало. Звезды ТВ по очереди выступают на сеансе психотерапии, на котором говорят о своих пристрастиях.
Так, Иван Ургант признался в том, что уже является ведущим одной из популярных программ, но хотел бы "еще одну". Гарик Мартиросян поведал о своем клубе в Москве, сожалея, что в нем "нет новостей, потому что он сам их себе запретил".
А вот Сергей Светлаков заявил, что давно не может "слезть со стула". Ведущий рассказал о том, какие способы борьбы с этим перепробовал, но признался, что пока от вредной привычки избавиться ему не удалось. В свою очередь Александр Цекало в смирительной рубашке и с бумажной короной на голове провозгласил себя королем юмора.
Премьера нового сезона программы "Прожекторперисхилтон" намечена на 4 марта. Напомним, шоу выходило с мая 2008 года по сентябрь 2012-го. Съемка прекратилась из-за того, что Светлаков и Мартиросян лишились права работать на телеканале после продления эксклюзивных контрактов с телеканалом ТНТ.
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