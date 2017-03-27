Крылатые фразы из фильма "Мимино"
" – Валико, восемь баранов было. Один баран куда делся?
– А себя ты посчитал?
– Нет.
– Так восемь с тобой было.
– А! (пастуху) Восемь со мной было!"
"Алло! Ларису Ивановну хАчу!"
"Какой моральный человек в Москву без денег приедет? Ну, пошел в ресторан, туда-сюда, закусили – и кончились."
" – Немного жмет.
– Жарко. От тепла предметы расширяются, а это кепка зимняя. Зимой твоя голова будет меньше. Иди."
" – Валико, если большой самолет и твой вертолет цепью связать, кто победит?
– Цепь."
" – Валико, что она хочет?
– Ничего не хочет. Танцует."
" – Садитесь, пожалуйста.
– Спасибо, я пешком постою."
" – Какое кино?
– "Разбитое сердце".
– Про войну?
– Нет, про любовь."
" – В Европе теперь никто на пианино не играет. Теперь играют на электричестве.
– На электричестве играть нельзя. Током убьет.
– Убьет?
– Нет, они в резиновых перчатках играют.
– Да, в резиновых перчатках можно. Понял?"
Ведущей нелегко дается воспитание ребенка-аутиста
Супружеская жизнь пары давно трещала по швам
Лама Сафонова со страхом ждет инъекции в живот
Для этого нашим соотечественникам не хватает денег