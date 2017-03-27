Крылатые фразы из фильма "Мимино"

27 марта 1978 года состоялась мировая премьера легендарной трагикомедии Георгия Данелия "Мимино". Кинолента с неподражаемыми Вахтангом Кикабидзе и Фрунзиком Мкртчяном в главных ролях была не только с восторгом принята критиками, но и довольно быстро стала настоящей классикой советского кино. Dni. ru предлагают вспомнить все самые яркие цитаты из культовой киноленты.

" – Валико, восемь баранов было. Один баран куда делся?

– А себя ты посчитал?

– Нет.

– Так восемь с тобой было.

– А! (пастуху) Восемь со мной было!"

"Алло! Ларису Ивановну хАчу!"

"Какой моральный человек в Москву без денег приедет? Ну, пошел в ресторан, туда-сюда, закусили – и кончились."

" – Немного жмет.

– Жарко. От тепла предметы расширяются, а это кепка зимняя. Зимой твоя голова будет меньше. Иди."

" – Валико, если большой самолет и твой вертолет цепью связать, кто победит?

– Цепь."

" – Валико, что она хочет?

– Ничего не хочет. Танцует."

" – Садитесь, пожалуйста.

– Спасибо, я пешком постою."

" – Какое кино?

– "Разбитое сердце".

– Про войну?

– Нет, про любовь."

" – В Европе теперь никто на пианино не играет. Теперь играют на электричестве.

– На электричестве играть нельзя. Током убьет.

– Убьет?

– Нет, они в резиновых перчатках играют.

– Да, в резиновых перчатках можно. Понял?"