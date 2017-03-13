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Lifestyle

Чапурин предложил модницам носить пуховики по-новому

Пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week
Любимый модельер первых леди России представил коллекцию осень-зима 17/18 для простых женщин. Это интересная попытка выйти на рынок масс-маркета.
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Коллаборация именитых модельеров, отшивающих коллекции haute couture и prêt-à-porte, с производителями одежды третьей линии – так называемой конфекции – в последнее время происходит все чаще. Для конфекционных вещей используются недорогие материалы, применяется простой крой. Такие кофты, платья и блузы, в отличие от первых двух люксовых линий, изготавливаются фабричным способом и объемом в расчете на представителей среднего класса. Тут вспоминается коллекция Валентина Юдашкина для "Фаберлик", а также Роберто Кавалли, Карл Лагефельд и Соня Рикель, создавшие одежду для массового H&M. А в конце прошлого года Игорь Чапурин начал сотрудничать с финской маркой одежды и аксессуаров в стиле casual для женщин и мужчин Finn Flare. 

Пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week

В 1974 году этот скандинавский производитель вышел на рынок Советского союза. В то время дефицитная финская одежда продавалась только в сети валютных магазинов "Березка" и закрытой секции ГУМа. Потом стратегия марки несколько раз менялась, а число представительств росло.

Очевидно, что сотрудничество с Чапуриным привнесет в недорогой бренд много нового. Ведь модельер считается одним из культовых в мире российской моды – он одевал первых леди России и многих звезд нашей эстрады, разрабатывал стиль для телеведущих Ивана Демидова и Татьяны Лазаревой, актрисы Аллы Демидовой, певиц Нюши и Тамары Гвердцители.

Пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week

В новой – уже второй по счету – коллекции для Finn Flare, представленной на Mercedes-Benz Fashon Week, Игорь Чапурин снова решил не выходить за рамки casual. Поэтому все созданные им вещи вполне подходят для повседневной носки, что бывает редкостью на модных Неделях. Для создания делового стиля в большом городе Чапурин предположил множество комплектов, которые будут отлично смотреться и в офисе, и на вечернем мероприятии. Рубашки с рукавами-тюльпанами, платья oversize, свободные брюки со стрелками демонстрируют, что бизнес-стиль может быть комфортным. А в сочетании с уютными пуловерами актуальных пудровых или темных оттенков создают гармоничный образ на каждый день. 

Конек Finn Flare – пуховики. Но модели Игоря Чапурина при желании можно надеть на спину подобно рюкзаку – внутри есть специальные лямки. Укороченные и длинные, светлые и темные – все они выглядят стильно и оригинально.

Пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week

Пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week

Акценты в этой капсульной коллекции Чапурина сделаны на крупных бантах на сумках, "дутых" шарфах и массивных капюшонах. А основными цветами стали металлик, алый, черный и изумрудный. Никаких "кислотных" оттенков, отвлекающих элементов и нарочитого декорирования – все практично, удобно, естественно. Комфорт превыше всего! 

Пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week

А вот от обуви на каблуках в будущем осенне-зимнем сезоне Чапурин предлагает отказаться в пользу черных полуботинок на средней платформе. Для жительницы мегаполиса, очевидно, это наиболее рациональный вариант.

Автор: Феликс Грозданов13 марта 2017, 15:30
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