Чем запомнился Георгий Тараторкин

В день открытия фестиваля "Золотая маска" 4 февраля на 73-м году жизни после продолжительной болезни умер Народный артист России, актер и преподаватель Георгий Тараторкин. Коллеги и почитатели его таланта запомнят его как творца с огромной самоотдачей, который буквально вкладывал жизнь в своих персонажей.

Последней пьесой для Георгия Тараторкина стало произведение Леонида Зорина "Римская комедия". "Я помню это последний спектакль, последняя новая роль – Дион. С каким вдохновением он репетировал! И с каким вдохновением и творческим порывом последним он эту роль играл. Незабываемо", – цитирует радиостанция "Говорит Москва" режиссера театра имени Моссовета Ольгу Анохину.

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Неизгладимые впечатления на зрителей производили и другие его работы в театре. "Я увидела его первый спектакль "Преступление и наказание", когда он сыграл после блистательного Бортникова. По-своему, оригинально, в такой жесткой петербургской манере", – рассказала Анохина.

Фото опубликовано Ваш Личный Гид В Мире Культуры (@biletvteatr2017) Дек 13 2016 в 11:58 PST

Не менее сильные эмоции у нее вызвала игра Георгия Тараторкина в спектакле "Они сражались за Родину" – артист играл контуженого и за половину пьесы не проронил ни слова. "Он молчал, и от его глаз, от того содержания, которое было в этих глазах, невозможно было отвлечься. Потому что понимал каждое его движение души", – подчеркнула режиссер театра имени Моссовета.





Имя Георгия Тараторкина широко прогремело по всей стране еще в 1969 году, когда он сыграл Раскольникова в фильме "Преступление и наказание" режиссера Льва Кулиджанова. Более молодому зрителю он может быть знаком благодаря роли Павла Жданова в сериале "Не родись красивой" или роли Георгия Репина в экранизации романа Василия Аксенова "Таинственная страсть".

Однако настоящие ценители актерской игры не забудут его блистательную игру в 16 спектаклях в театре имени Моссовета, где он служил с 1974 года. Например, более десяти лет он играл в постановке "Петербургские сновидения". Сам артист рассказывал, что на репетицию одной реплики в спектакле могли уходить недели. Однако такая старательность приносила свои плоды и публика всегда с восторгом смотрела игру Тараторкина на сцене.

В последнее время артист занимался подготовкой молодого поколения в нескольких московских театрах. Кроме того, он много лет возглавлял фестиваль "Золотая маска". В день его открытия Георгий Тараторкин и скончался. Прощание с артистом состоится 6 февраля в театре Моссовета.