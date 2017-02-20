Константин Эрнст возродил всеми любимый проект

Кажется, в руководстве Первого канала решили вспомнить о по-настоящему культовых телепроектах. После почти пятилетнего перерыва в эфир возвращается "Прожекторперисхилтон".

Развлекательная программа вышла на экраны в мае 2008 года и показала довольно высокие рейтинги. Как сообщает ТАСС, 4 марта мы вновь сможем насладиться любимой передачей со старым добрым составом ведущих. Гарик Мартиросян, Александр Цекало, Иван Ургант и Сергей Светлаков уж точно не дадут скучать телезрителям.

Как не сложно догадаться, Пэрис Хилтон не имеет никакого отношения к российскому шоу. Как признавались создатели, необычное название – пародия на знаменитую телепередачу "Прожектор перестройки", выходившую в конце восьмидесятых годов.

Что касается Пэрис, то здесь ее имя символизирует многочисленные скандалы и интриги в мире шоу-бизнеса и культуры. "Знаете, у нас крутилось в голове название "Прожектор перестройки", но уж какая тут перестройка… ну и скрестили слово "прожектор" с именем, олицетворяющим нынешнее безвкусие. А что без пробелов – так это клавиша запала", – поделился Сергей Светлаков вскоре после выхода первого выпуска передачи.

На церемонии "ТЭФИ-2008" создатели "Прожекторперисхилтон" получили заслуженную награду за победу в номинации "Лучшая информационно-развлекательная программа". Проект четыре года подряд покорял жюри самой почетной премии для телевизионных программ.

Передача радовала зрителей не только еженедельными новостями в необычной подаче, но и разнообразными спецвыпусками. Так, в ночь на 1 января 2009 года вышла в эфир "Новогодняя ночь с ПрожекторПерисХилтон", а спустя пять месяцев – эфир, посвященный музыкальному конкурсу "Евровидение". Как и плановые программы, специальные выпуски показывали высокие рейтинги.