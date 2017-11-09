Возмутительное видео сорванного спектакля с голым актером
Во время показа скандального спектакля студентов Школы-студии МХАТ в зале велась съемка. Поэтому даже те любители театра, которые не смогли попасть на премьеру, имеют возможность оценить уровень провокации актеров и режиссера постановки. Портал Super.ru опубликовал нарезку сцен, которые могли возмутить зрителей, а также момент, когда спектакль пошел не по сценарию.
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