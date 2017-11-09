Возмутительное видео сорванного спектакля с голым актером

Настоящий скандал разгорелся во время показа спектакля студентами Школы-студии МХАТ на фестивале "Подиум". Терпение зрителей лопнуло, когда один из актеров прямо на сцене стянул с себя штаны и остался в одном носке, натянутом на причинное место. Однако это далеко не единственное, что возмутило благонравных театралов.

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