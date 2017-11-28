Пять худших фильмов в истории кино

Британское издание NME составило рейтинг самых ужасных фильмов за всю историю кино. Картины были отобраны по нескольким критериям: известность, выход в широкий прокат и негативная реакция зрителей.

Всего в антитопе оказались пять картин. Пятую строчку рейтинга занял фильм "Акулий торнадо" Энтони Ферранте.

На четвертом месте оказалась знаменитая эротическая картина Пола Верховена "Шоугелз". Несмотря на негативные отзывы критиков, фильм стал одним из самых известных творений режиссера.

На третьем месте оказался "Тролль-2" Клаудио Фрагассо. Картина отличается не только слабым сюжетом, но и крайне скромным бюджетом. Например, костюмы героев-гоблинов были сделаны из пластиковых масок.

Вторую строчку занял мюзикл "Бриолин-2" Патришии Берч, которая выступила не только в роли режиссера, но и хореографа-постановщика. Главные роли исполнили Максвелл Колфилд и Мишель Пфайффер.





Лидером антирейтинга оказалась лента Эдварда Вуда "План 9 из открытого космоса". Фантастический хоррор получил премию "Золотая индюшка" за худший фильм всех времен.

Топ-5 приурочили к премьере фильма режиссера Джеймса Франко. 1 декабря 2017 года на экраны выйдет его картина "Горе-творец" о жизни молодого актера Грега Сестеро.