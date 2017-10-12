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Книги помогают генерировать новые идеи

Фото: GLOBAL LOOK press/Xu Yu
Творчество – это навык, который можно развивать. Достаточно выделять время и работать – результат не заставит себя ждать. Dni.ru совместно с издательством "МИФ" подготовили подборку книг, которые помогут генерировать новые идеи.
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Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Гибкий ум

Как видеть вещи иначе и думать нестандартно? Этот вопрос мучает многих. Логическое мышление необходимо, но только его одного уже недостаточно. Любой человек может развить творческие способности, если будет использовать правильную методику, применять техники стимулирования мозга и расширять кругозор. Ведь одна из самых ценных способностей нашего мозга – воображать несуществующее и генерировать новые идеи. И книга "Гибкий ум" расскажет, как работают скрытые творческие процессы, а также поможет их усовершенствовать. Когда разум работает на сознательном уровне, он оказывается в тупике. Часто увидеть решение задачи мешает внутренний блок: страх, предубеждение, чужое мнение, неуверенность в себе. Попали в такую ловушку? Представьте, что препятствие обрело физическую форму в одном из надетых на вас предметов: шапке, кольце, платке, свитере или ботинке. Снимите этот предмет, и вы почувствуете себя свободнее и спокойнее.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Скетчи по воскресеньям

Как несерьезные эксперименты вырастают в крутые идеи и меняют нашу жизнь навсегда? Все мы любим смотреть на картины и иллюстрации, замечать полeт творческой фантазии и уникальность автора. А теперь представьте, насколько сложно и интересно создавать творческие шедевры. Кристоф Ниманн – иллюстратор, художник, писатель, автор обложек New Yorker, Time, Wired, New York Times Magazine и American Illustration делится своими способами создания восхитительных работ в книге "Скетчи по воскресеньям". Всего книга содержит почти 350 оригинальных иллюстраций и станет неиссякаемым источником вдохновения и мотивации. "Мне нравится экспериментировать. Иногда это приводит к созданию красивых картинок, необычных анимаций и небольших изобретений, но обычно я не жду и не получаю осмысленного результата. Однако каждый эксперимент повышает мои шансы найти новое направление в творчестве, которое в далеком будущем, возможно, изменит мою карьеру", – признается автор.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Кради как художник

Каждый из нас в душе художник. Важно лишь познакомиться со своей творческой стороной. Книга Остина Клеона "Кради как художник" – отличный способ научиться мыслить творчески и делиться своей работой с другими. Автор книги – Остин Клеон – художник и писатель, который создает  стихотворения на основе газетных статей. Он закрашивает маркером всe лишнее в статье, оставляя лишь броские фразы и выражения. Интересный вид творчества, не так ли? В своей книги Клеон призывает читателей идти навстречу своим творческим порывам, подсказывает как правильно коллекционировать идеи и воплощать их в жизнь. Удивительно вдохновляющая, яркая, оригинальная, практичная и увлекательная книга о творчестве, которая поможет каждому достучаться до творческой стороны своего характера. Мысль о том, будто можно делать все что угодно, ужасна. Ничто не парализует так сильно, как идея о неограниченных возможностях. Преодолеть творческий ступор довольно просто – нужно ограничить самого себя.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Рисовый штурм

В книге "Рисовый штурм" эксперт по креативности Майкл Микалко собрал лучшие способы заставить работать ваше творческое "я". Книга учит генерировать новые идеи, мыслить нестандартно и придумывать неординарные решения любых проблем. С помощью сотен интересных упражнений, головоломок и загадок вы научитесь создавать оригинальные идеи, которые помогут вам в бизнесе и жизни. Вы сможете видеть больше других, обладая такой же информацией. Просто выделите время после рабочего дня, в течение которого вы будете просматривать задания из этой книги и изучать новые творческие техники. Вам понравится! У Леонардо да Винчи способ выработки идей был таков: он закрывал глаза, полностью расслаблялся и испещрял лист бумаги произвольными линиями и каракулями. Затем открывал глаза и отыскивал в нарисованном образы и нюансы, предметы и явления. Многие его изобретения родились из таких зарисовок.

12 октября 2017, 15:57

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