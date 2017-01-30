В США названы лучшие актеры

Ежегодно проходящую в Лос-Анжелесе церемонию вручения премии Гильдии киноактеров подобно "Золотому глобусу" считают репетицией "Оскара". И не зря! Лучшей актрисой ожидаемо была признана Эмма Стоун, сыгравшая в нашумевшем мюзикле "Ла-Ла Ленд".

Для 28-летней Эммы Стоун с выходом на большие экраны творения Шазелла, безусловно, наступил звездный час. Актриса уже номинирована на престижную кинопремию Американской академии "Оскар" и имеет все шансы заполучить заветную статуэтку.

Как и на "Оскаре", на премии Гильдии киноактеров конкуренцию Эмме составила Мерил Стрип. Своей ролью в "Флоренс Фостер Дженкинс" актриса в очередной раз покорила поклонников. Как уже отметили западные СМИ, Мерил нисколько не переживает из-за победы Эммы. Ведь впереди у нее "Оскар", на котором будут все шансы как следует отыграться.

Звание "Лучший актер" получил Дензел Вашингтон за роль в своей собственной режиссерской работе "Ограды". Драма оскароносного Дензела уже получила признание на множестве кинофестивалей, а также выдвинута на "Оскар" сразу в четырех номинациях. Что ж, 26 февраля мы узнаем, что покорило жюри сильнее – мюзикл Шазелла "Ла-Ла Ленд" или берущая за душу драма Вашингтона. А может быть, что-то третье?





Что до номинации "Лучший актерский состав", то здесь безусловным лидером стала команда съемочной группы "Скрытые фигуры". Драматический фильм Теда Мелфи обещает в скором времени побить все мыслимые рекорды проката. Что еще ждать от ленты, связанной с космосом и... основанной на реальных событиях?

Повторят ли сегодняшние герои свои успехи на предстоящей церемонии вручения премии "Оскар"? Узнаете из нашей прямой трансляции в ночь с 25 на 26 февраля.