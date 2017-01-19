Чем запомнилась исполнительница "Ламбады"

В Рио-де-Жанейро произошла настоящая трагедия: погибла исполнительница знаменитой "Ламбады". Солистка группы Kaoma была обнаружена в собственной машине.

Как сообщает портал UOL, обгоревший труп Лоалвы Браз был найден в населенном пункте Сакуарема (штат Рио-де-Жанейро). Что именно произошло с легендарной певицей – пока никому не известно.

Она родилась в семье музыкантов и начала петь уже в возрасте 13 лет. В 1985 году отправилась покорять Париж. Уже спустя 4 года был записан всемирно известный хит "Ламбада", который подарил Лоалве мировое признание.

Несмотря на громкое судебное разбирательство (текст и музыка были позаимствованы из песни Llorando se fue группы Los Kjarkas), композиция стала настоящей классикой в своем жанре. Сегодня ламбада – популярнейший во всем мире танец и музыкальный стиль. Во многом это заслуга французской группы Kaoma, а точнее – ее солистки.

На счету Лоалвы более 80 золотых и платиновых дисков, шесть альбомов, три из которых – сольные. Группа Kaoma была основана еще в 1989 году продюсером и клавишником Жан-Клодом Бонавентурой. С конца 1998-го по 2006-й ходили слухи о распаде музыкального коллектива, однако 11 лет назад Kaoma вновь появилась на большой сцене. В прежнем составе.

Помимо выступлений в качестве солистки Kaoma Лоалва постоянно участвовала в новых сольных проектах, занималась продюсированием музыкальных клипов и много путешествовала. Она была из тех, о ком говорят "человек мира". В 2010-м Лоалве захотелось пожить в Швейцарии и она немедленно осуществила мечту, переехав на время в Женеву. Бриз свободно изъяснялась сразу на четырех языках – французском, испанском, английском и, конечно же, португальском.

Последние годы жизни певица провела в родном Рио-де-Жанейро. Помимо творчества она занималась собственным бизнесом – владела небольшим отелем на побережье. По предварительным сообщениям западных СМИ, скорее всего, Лоалву жестоко убили. Кому могла помешать 63-летняя вокалистка – выясняет следствие.