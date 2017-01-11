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Как заставить себя работать после каникул

Фото: GLOBAL LOOK press
Первая неделя после новогодних праздников – непростой период. Идти на работу не хочется, ботинки тяжелые, словно в них залили цемент, кофе не помогает проснуться, а к пяти часам вечера силы заканчиваются. Хочется закутаться в плед с оленями и включить сериал.
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Если вы наблюдаете у себя эти симптомы, не спешите диагностировать постновогоднюю депрессию и писать заявление об увольнении. Dni.Ru расскажут, как вернуться к обычной жизни после затяжных выходных и где найти силы, чтобы выбраться из квартиры и пойти на работу.

Втягивайтесь в работу постепенно

На праздниках вы придумывали развлечения для всей семьи, готовили, убирали, ходили на елки – отдыхать было некогда. Чтобы избежать перегрузок, психологи рекомендуют переключаться на рабочий режим постепенно. Первую неделю лучше посвятить разбору папок на рабочем столе, старых документов, очистить почту. Простые действия помогут освежить мозги, расставить задачи по приоритету, понять, с чего начать.

Составьте планы на год

Многие воспринимают Новый год как важный рубеж. Ждут, что после боя курантов в их жизни что-то изменится. Эту иллюзию подпитывают долгие выходные, которые мы обычно проводим не так, как обычные дни. Возвращение к привычному образу жизни часто вызывает разочарование. Поэтому, заранее запланируйте то, что хотите поменять в своей жизни в новом году. Запишите цели на бумаге, просчитайте, сколько времени и денег для этого понадобится. Так вы сможете замотивировать себя.

Еще один прием поможет включить рабочий настрой. Добавьте в план на ближайшую неделю небольшую задачу, выполните ее, а в конце неделе зачеркните в списке дел. Вы останетесь довольны собой.

Фото: GLOBAL LOOK press

Делегируйте дела

В первый рабочий день на вас обрушились десятки задач, которые накопились за время праздников. Не спешите закатывать рукава и браться сразу за все, часть заданий вы можете раздать другим людям.

Сходить на почту, обзвонить базу контактов, отвезти оригиналы документов партнеру – дела, которые не требуют вашего участия, можно поручить коллегам или же просто дать задание исполнителям онлайн-сервисов бытовых услуг, таких как популярный в России YouDo.com. Достаточно создать задачу, а пользователи сами предложат свои услуги. За небольшую сумму вы освободите себя от лишних дел и стресса.

Восстановите режим

За праздничную неделю день и ночь поменялись местами. Если вы пересматривали "Звездные войны" и "Как я встретил вашу маму" до четырех утра, войти в рабочий график будет сложно. Делайте это постепенно. Выберите и подготовьте одежду и соберите сумку с вечера, чтобы утром встать на 40 минут позже. Сэкономьте полчаса в дороге, вызвав такси. Если регулярные поездки на такси для вас роскошь, то в первую неделю после праздников – решение, которое поможет вам восстановить силы и быстрее войти в рабочий ритм. Для недолгих и бюджетных поездок москвичи и гости города пользуются приложением Uber. Ну, а чтобы пораньше уснуть, примите вечером расслабляющую ванну, сходите на йогу или массаж.

Поменяйте привычки

Основная причина, по которой не хочется идти на работу после праздников, – яркий контраст между уютной домашней обстановкой, расслабленным образом жизни и четким офисным распорядком. Чтобы вдохновить себя, внесите небольшое изменение в рабочие будни.

Приходите в новой одежде, вместо кофе начните пить зеленый чай, заведите на работе большую кружку для напитков, как дома, или договоритесь с руководством о смене графика.

Фото: GLOBAL LOOK press

Отложите диету

Новый год – праздник обжорства. За неделю есть много и вкусно успело войти в привычку. Задуматься о подтянутой фигуре к лету уже пора, но если вы планируете сесть на диету, не делайте это резко. Ведь жесткие ограничения в еде – дополнительный стресс для организма. После праздников заказывайте полноценный бизнес-ланч, балуйте себя сладким. Когда график жизни восстановится и нежелание ходить на работу пройдет, можете перестроиться на новый режим питания.

Пообщайтесь с родственниками

Наконец-то нашлось время навестить близких и понять, как они нам дороги. В этот период может показаться, что все остальное время мы живем неправильно, и работа отнимает самое важное. Подобные мысли – верный признак, что баланс рабочей и личной жизни нарушен, поэтому попробуйте его восстановить.

Для близких всегда можно найти время, убедитесь в этом в первые дни рабочие дни. Договоритесь пойти на каток с друзьями в ближайшую пятницу, в выходные испеките пирог и пригласите родственников в гости, заведите привычку созваниваться с родителями по вечерам.

Помогите другим

Желание ходить на работу после праздников может пропасть, даже если вы занимаетесь любимым делом. Переключите внимание с грустных мыслей и сделайте хорошее дело. Вы можете предложить свою помощь другим людям в приложении Mercify. Выставите ненужную вещь на продажу, научите пользователей сервиса кататься на коньках или помогите написать реферат. 80% от стоимости вашего лота пойдут в благотворительную организацию. Вы познакомитесь с новыми людьми и будете довольны собой, совершив добрый поступок.

Фото: GLOBAL LOOK press

Начните планировать отпуск

О планах на отпуск в крупных организациях спрашивают еще в декабре. Даже если ваш отдых еще не скоро, продумайте, чем вы займетесь. Если собираетесь в поездку, посмотрите цены на билеты и жилье. Почитайте путеводитель, отметьте лучшие виды и интересные места. С мыслью о предстоящем путешествии будет проще найти силы и втянуться в работу.

Продлите выходные

Будьте честными с собой и руководством. Чувствуете, что переключиться на работу не получается, возьмите пару дней отдыха. Первые две недели после праздников все равно уходят на раскачку, поэтому ваш короткий отпуск не навредит процессу. Через 2-3 дня вернетесь к работе эффективным и полным сил.

Чтобы легче пережить постновогодний синдром и быстрее включиться в работу, бережнее относитесь к себе в этот период. Снизьте нагрузку, постарайтесь отвлечься от тоскливых мыслей и почаще общайтесь с близкими.

Автор: Василий Ручкин11 января 2017, 18:55

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