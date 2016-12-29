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Как снимается сериал "Великолепный век"

Кесем Султан (Анастасия Цилимпоу). Фото: пресс-служба телеканала Dомашний
Стартует новый сезон нашумевшего фильма. Теперь империей правит женщина! Корреспондент Dni.Ru побывал на съемочной площадке.
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Когда в 2011 году продюсеры запустили сериал "Великолепный век", то и представить не могли, как успех ждут этот проект. Права на его показ были проданы в более чем полсотни стран мира. В России за три года показали 155 серий этой картины. И почти все женское население следило за интригами при дворе султана Сулеймана Великолепного, величайшего полководца и реформатора Османской империи.

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Казалось, что про жизнь Шехзаде Мехмед, Михримах Султан и Хюррем Султан мы знаем теперь больше, чем о близких друзьях. Однако, далеко не все тайны разгаданы. И с 7 января на канале Doмашний стартует продолжение сериала под названием "Великолепный век: империя Кесем". Благо, что в Турции было 36 султанов и историй из их жизни предостаточно.

Итак, султан Мехмед III умирает. Согласно османским обычаям, на престол должен взойти его четырнадцатилетний сын Ахмед I. Юноша обескуражен: ноша великой империи слишком тяжела. Единственное, что придает ему силы, – возможность любоваться прекрасной девушкой с картины, подаренной в честь вступления на трон. По приказу могущественной Сафие Султан, желающей угодить внуку, ее слуга находит незнакомку на греческом острове Кефалония и доставляет во дворец. Своенравную Анастасию не устраивает подобный расклад: она мечтает вернуться к семье и предпринимает несколько попыток сбежать. Однако чувства к очаровавшему ее султану берут верх над разумом. Со временем она станет одной из самых могущественных женщин в Османской империи.

Подготовка к съемкам этого проекта длилась практически полтора года, а стоимость работ составила 30 тысяч турецких лир (около 570 000 рублей) без учета гонораров актеров и съемочной группы. Для съемок первых серий была построена точная копия дворца Топкапы тех времен.

Декорации сериала "Великолепный век: империя Кесем". Фото: Феликс Грозданов/ Дни.Ру

На окраине Стамбула появился огромный киногород – с улицами, лавками, хамами. Создавали эти улицы несколько сотен рабочих на протяжении полутора лет.

Декорации сериала "Великолепный век: империя Кесем". Фото: Феликс Грозданов/ Дни.Ру

Поражает точность деталей, с которыми воплощены все помещения – если не знать, что находишься на съемочной площадке, можно решить, что это настоящий дворец султана в средневековом городе. Даже освещается он при помощи свечей!

Декорации сериала "Великолепный век: империя Кесем". Фото: Феликс Грозданов/ Дни.Ру

Декорации сериала "Великолепный век: империя Кесем". Фото: Феликс Грозданов/ Дни.Ру

Декорации сериала "Великолепный век: империя Кесем". Фото: Феликс Грозданов/ Дни.Ру

Пока на съемочной площадке создавали сказочные интерьеры, актеры, утвержденные на роли приближенных к султану янычар и вельмож, отправились в специальный тренировочный лагерь в селе Бакдемирлер. Там они на протяжении недели под руководством тренера жили в открытом поле, рубили дрова, сражались на мячах, готовили еду на костре и обучались верховой езде.

Гордость создателей –  оживший с помощью компьютерных технологий лев, которого зрители смогут увидеть уже в первых эпизодах. Чтобы животное вышло максимально реалистичным, его создатели летали на Кубу, в Казахстан и Москву за точными оптическими изображениями короля зверей. В результате у них получился настоящий хищник с реалистичными мышцами, шкурой, гривой и даже зубами. Зрители увидят его уже в первой серии.

Вообще же на съемки одной серии фильма уходит восемь дней – в день из-за сложности и масштабности проекта удается получить только десять экранных минут. И это при том, что работа кипит почти круглосуточно. Актерам запрещено болеть, поскольку когда зрители видят первые серии, идут съемки следующих, паузы не допускаются.

Костюмы, музыка в исполнении Пражского симфонического оркестра, уникальные световые решения – сериал стоит увидеть, даже если вы далеки от этого жанра. Просто он являет собой пример того, каким может быть качественный фильм. Ну а уже если посмотрите хотя бы одну серию, то точно захотите узнать продолжение захватывающей истории.

Автор: Феликс Грозданов29 декабря 2016, 17:45

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