3 необычных рецепта для новогоднего стола

Еда Как быстро справиться с простудой Путешествия Секс и любовь Ледниковый период
Lifestyle

Конфузы и тайны новогоднего огонька

Традиции провожать старый год в компании знаменитостей из телевизора уже более полувека
Lifestyle

Звездные экспресс-диеты перед Новым годом

Знаменитости предложили быстрый способ избавления от лишний килограммов
партнеры
Суббота 31 декабря
Лента новостей
19:06
Чем запомнился 2016 год
18:55
Кого мир потерял в високосный год
17:11
Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
15:34
В Россию пришел 2017 год
15:22
Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году
15:05
Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
14:40
Главные научные открытия – 2016
14:38
Новые тренды феминизма
14:37
На кого стали чаще учиться россияне
14:05
Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
13:46
Самые громкие аресты 2016 года
13:38
Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
13:17
Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна
12:21
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
11:41
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
11:16
Новогодний ритуал очищения жилья
11:02
Самые громкие свадьбы 2016 года
10:55
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
10:43
Как правильно встретить год Огненного Петуха
10:29
Главные политические курьезы 2016 года
09:42
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)
00:01
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
23:32
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
21:56
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
21:56
Тарасов празднует развод с Бузовой
21:42
Запрет на минуту молчания перед матчем оправдали правилами
21:29
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин
21:13
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь
21:12
Чуркин: США решили преследовать детей
20:58
Стали известны главные наследники Джорджа Майкла
20:54
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
20:50
В доме на севере столицы загорелась квартира (видео)
20:41
В метро Москвы объявлена угроза взрыва
20:25
Карлсен закатил истерику после победы Карякина
20:15
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево
20:07
Божена Рынска грубо обозвала россиян
20:06
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму
20:00
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля
19:52
Госдепу нечего добавить к словам Путина
19:35
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского
19:22
Самые странные новогодние традиции
19:08
В России посмеялись над украинскими ракетами
19:02
Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
18:52
Самбурскую отругали за неприлично дорогой подарок
18:24
Украина беспокоится за чужой газ
17:52
Модель умерла после липосакции
17:47
Солнцев: Сейчас у Бузовой начнется паранойя
17:42
Лучшие катки Москвы
17:38
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
17:27
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
17:21
Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"
17:13
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео
16:57
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
16:52
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:34
Божена Рынска: Я не уеду из России
16:31
Как сын Валерии заработал миллион в Instagram
16:22
Комиссия не нашла существенных нарушений в Кабардинском лесничестве
16:21
Избитая актриса отомстит Фролову из "Дома-2"
16:07
Фокусник Сафронов об изменах и ссорах
16:05
Лучшие идеи для новогодней ночи в Москве
15:55
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
15:50
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы
15:49
Украина хочет судить Россию за дружбу
15:44
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего
15:28
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
15:18
Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов
15:14
Новогоднее суеверие Ирины Хакамады
14:59
Виторган обнародовал имя сына от Собчак
14:52
Путин ввел санкции против Северной Кореи
14:46
Обезумевший Обама придумал санкции против детей
14:44
Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты
14:40
Директор о надорвавшем сердце Кинчеве
14:36
Необычный рецепт оливье на Новый год
14:28
Пострадавший от удара Алентовой обвинил ее в бегстве
14:27
Лохматая Гагарина предстала без макияжа
14:04
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве
13:51
Лавров попросил Путина наказать 35 американцев
13:48
Темнокожая звезда разочаровала Нагиева
13:42
Мигрант снял скальп с девушки в Подмосковье
13:40
Киркоров снял новогодний номер ценой жизни
13:29
Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны
13:17
В ресторане в центре Москвы загорелся жир
13:14
Очередной позор несистемной оппозиции
13:11
Звезды встречают Новый год на пляжах
13:06
Захарова опровергла закрытие американской школы в Москве
13:00
Медведев назвал новые санкции антироссийской агонией
12:49
В Госдуме предлагают вернуть колхозы
12:35
Запад восхищен троллингом России в адрес Обамы
12:31
Тарасов опечален разводом с Бузовой
12:30
Москвичка ищет "одноразового" любовника с корпоратива
12:19
Как высылали российских дипломатов
12:07
Новогодний конфуз Ларисы Долиной
12:02
Русофрения – болезнь 21 века
11:56
Приметы и обряды на Новый год
11:49
Следователи отвергли версию теракта при крушении Ту-154
11:45
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
11:31
Как Нетребко развлекается в Австрии
11:29
Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым
11:13
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Самое читаемое

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Lifestyle

3 необычных рецепта для новогоднего стола

пресс-служба
Встречая год Огненного Петуха, очень важно "задобрить" эту своенравную и вспыльчивую птицу, а значит, в этот раз лучше воздержаться от приготовления блюд из курицы и прочих пернатых. За помощью в составлении праздничного меню Dni.Ru обратились к известным шеф-поварам, которые с удовольствием поделились своими рецептами.
прочитано 4795 раз

Пончики с крабом

От шеф-повара ресторана TooMuch Рината Сидикова

Ингредиенты (на порцию): плавленый сыр – 40 граммов, брынза домашняя – 10 граммов, сулугуни подкопченный – 10 граммов, яйцо, мука пшеничная – 25 граммов, лимонный фреш – 2 миллилитра, щепотка соли, сода (на кончике ножа), краб – 35 граммов, масло сливочное – 25 граммов, овощной бульон – 15 миллилитров, масло фритюрное – 50 миллилитров, кресс-салат – 1 грамм, стебель сельдерея – 3 грамма, майонез – 20 миллилитров, кимчи – 5 граммов.

пресс-служба

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Погасить соду лимонным фрешем. Сделать тесто, замешав три сыра, яйцо, муку и миллилитр фреша до однородной массы. Дать тесту полежать в холодильнике 15 минут.

Приготовить соус для пончиков, смешав кимчи и майонез.

Мясо краба прогреть на сливочном масле с овощным бульоном, создав эмульсию. Слегка посолить. Из подготовленного теста вылепить пончики и обжарить во фритюре. Разрезать пончик вдоль и промазать срезы тонким слоем соуса. Затем на одну половину положить мясо краба и накрыть второй. Выложить пончик на тарелку, украсить кресс-салатом и порезанным сельдереем, промазанным эмульсией от краба.

Каре ягненка с овощами

От шеф-повара ресторана “Пикколино” Андреа Галли

Ингредиенты: каре ягненка - 300 граммов (шесть ребер), сахар – 5 граммов, вино красное – 20 граммов, болгарский перец двух цветов – 50 граммов, клюква свежемороженая – 10 граммов, соль, перец, оливковое масло – по вкусу.

Фото: пресс-служба

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Мясо промыть, поперчить и готовить на гриле при 180 градусах до румяной корочки. Если на косточках много мяса, то сначала обжаривать с двух сторон, после чего срезать половину, оставив отдельно косточку, отдельно – мясо, и еще раз прожарить в течение двух минут. Одновременно можно готовить овощи на гриле. Для вкуса добавить соус, который готовится заранее или одновременно с мясом, если позволяет размер плиты.

Для соуса: на разогретую сковороду высыпать сахар, подождать, пока он расплавится, затем налить вино. Выпарить жидкость до состояния соуса, добавить оливковое масло и клюкву. Для более насыщенного вкуса и аромата добавить демиглас – соус на говяжьих ребрах или концентрированный мясной бульон, а также сок, который выделился при жарке мяса.

При подаче на тарелку выложить мясо с косточками и овощи. Все это залить соусом, украсить базиликом и веточками розмарина, предварительно прогретыми на гриле в течение 10-15 секунд.

Салат со свеклой и селедкой

От бренд-шефа сети ресторанов "Ти-Бон Wine" Павла Галковского

Ингредиенты: свекла отварная – 50 граммов, филе сельди – 50 граммов, лук красный маринованный – 10 граммов, картофель отварной – 30 граммов, яйцо, салат айсберг – 20 граммов, масло растительное нерафинированное – 10 граммов, укроп – 3 грамма, майонез домашний – 20 граммов, горчица дижонская в зернах – 10 граммов, грецкий орех – 3 грамма, лук зеленый – 2 грамма, соль, перец – по вкусу.

Фото: пресс-служба

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Сельдь разобрать на филе и нарезать тонкими ломтиками. Отварную свеклу, нарезанную тонкой соломкой, смешать с отварным и обжаренным картофелем, порезанным дольками. Добавить рваные листья салата айсберг и кольца красного маринованного лука. Заправить соусом на основе домашнего майонеза и дижонской горчицы в зернах, по вкусу добавить соль и перец. Сверху положить сельдь и полить душистым маслом. По краям выложить натертое на мелкой терке отварное яйцо. Украсить свежим укропом, зеленым луком и грецким орехом.

29 декабря 2016, 12:58

комментарии

Политика

Кого мир потерял в високосный год
Главные политические курьезы 2016 года
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Шоу-бизнес

Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)

Проишествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
Модель умерла после липосакции
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Lifestyle

Конфузы и тайны новогоднего огонька
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
За что любят новый год
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
Происшествия

В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц
Происшествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева

Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева
Шоу-бизнес

Тарасов празднует развод с Бузовой

Футболист показал, где проводит время после суда
Шоу-бизнес

Самые громкие свадьбы 2016 года

Многие пары не испугались связать себя брачными узами в високосный год

Гороскоп

Новогодний ритуал очищения жилья
Как правильно встретить год Огненного Петуха
Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года

Фоторепортажи

Звезды встречают Новый год на пляжах
Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана
Авербух утер нос Плющенко
Хабенского очаровала молодая актриса

Спорт

Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Регионы

В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru