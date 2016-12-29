Теплая сказка на берегу зимнего моря

Лучший способ "перезагрузиться" и по-настоящему отдохнуть от городской суеты – конечно же, отправиться к морю. Цены заграничных курортов сегодня не радуют, да и на выходные туда не каждый сможет отправишься. Тем временем всего в 90 км от Санкт-Петербурга открылся морской курорт премиум-класса.

"Дом у моря" раскрыл свои двери для отдыхающих только 15 сентября, но уже пользуется популярностью как среди россиян, так и среди иностранных гостей. В чем секрет этого поистине волшебного места? Чтобы ответить на этот вопрос, корреспонденты Дней.Ру отправились в настоящую теплую сказку на берегу зимнего моря.

Курорт расположен на берегу Финского залива, на границе Санкт-Петербурга и Выборгского района, сразу за поселком Озерки. Первое, на что обращаешь внимание при въезде на территорию – это даже не вместительная парковка к услугам гостей и не приветливый персонал, а ощущение "другого мира". Чистейший воздух, сосны, практически нетронутая природа. Все дорожки на территории неспроста столь извилисты – строительные работы велись по принципу "никаких массовых вырубок".

На территории "Дома у моря" расположено 27 коттеджей на любой вкус, ресторан "МореШаль" и видовая гостиница. Все выполнено в скандинавском стиле. Интерьер приятно удивляет небывалым уютом, идеальной чистотой и теплом.

Отдельно нужно сказать о самой высокой точке курорта – ресторане. Шеф-повар Михаил Мартыненко и его команда настоящих профессионалов навсегда изменят ваше представление об авторской кухне. Цель их работы – создание не просто очередного "съедобного" блюда, а настоящего произведения искусства. Нежная утка со сливами-гриль, салат из палтуса с грейпфрутом и, конечно же, совершенно чудесная выпечка – все это вы сможете попробовать в ресторане "МореШаль". С особым вниманием здесь отнесутся и к вегетарианцам. По вопросам специального меню или своих пожеланий гости в любой момент могут обратиться к шеф-повару.

Сотрудники "Дома у моря" всегда думают о комфорте своих постояльцев. Поскольку сюда вы можете приехать не просто в отпуск, а словно на дачу, пожить месяц, а то и два – отдельное внимание уделяется семейному отдыху и маленьким постояльцам. В штате курорта есть специальные педагоги, которые всегда готовы развлечь детей. Также к вашим услугам аниматоры – они ежедневно проводят интереснейшие мастер-классы, которые не дадут ребенку скучать.

Хотите взять на отдых не только семью, но и братьев меньших? Хорошие новости для владельцев кошек и небольших собак: для ваших питомцев здесь найдется все необходимое. Логично, что не все гости хотят жить в тех местах, где ранее проживали с животными, поэтому поселиться с кошками или собаками можно не в каждый домик курорта. Однако ряд коттеджей специально выделен для проживания с питомцами. Единственное условие: животное не должно представлять опасности для окружающих. При бронировании коттеджа не забудьте предупредить менеджера "Дома у моря" о наличии у вас кошки или собаки.

Еще один из неоспоримых плюсов этого волшебного места – все развлечения входят в стоимость отдыха. Хотите ли вы покататься на санках-ватрушках, лыжах или коньках – все это в любое время доступно. Пляж отеля столь грамотно благоустроен, что кажется диким. Самое время покататься на упряжке очаровательных хасок! Или покидать томогавк.

Здесь можно не задумываться о бытовых мелочах. Персонал "Дома у моря" всегда поддержит любые, даже самые "сумасбродные" идеи своих клиентов. Принцип работы курорта: никогда не говорить "Нет" гостям. Хотите ли вы устроить необычный романтичный сюрприз для своей половинки или же желаете пригласить шеф-повара в коттедж для проведения мастер-класса – здесь поддержат любую вашу задумку. И помогут ее воплотить в жизнь.

Коттеджи оборудованы всем необходимым, что является хорошей новостью для интровертов. При желании можно целыми днями, а то и неделями не покидать свой уютный дом. Стиральные и посудомоечные машинки, кухня, наборы посуды для приготовления легких блюд – все это есть абсолютно в каждом домике. Ну а тем, кто не любит задумываться о бытовых мелочах – самое время отправиться в ресторан "МореШаль".

Конечно, зимний период накладывает определенный отпечаток на те варианты активностей, которые курорт предлагает гостям. Если вы планируете свой летний отдых уже сейчас, то "Дом у моря" определенно заслуживает внимания. Летом к услугам гостей представлен персональный пирс, огороженный пляж, к которому можно подплывать на собственной яхте. И, разумеется, эффект полного единения с природой. Ведь он порой просто необходим.