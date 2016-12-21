Лучшие телепроекты – 2016

Компания TNS опубликовала рейтинг самых популярных телепроектов 2016 года. В десятку лучших вошли сразу восемь телепрограмм и фильмов "Первого канала", уступив пятое и десятое места своим коллегам с "России-1". Что в минувшем году больше всего понравилось телезрителям?

"КВН-55"

Созданный Сергеем Муратовым и Альбертом Аксельродом в далеком 1961 году, "Клуб веселых и находчивых" с годами не теряет своей популярности. Напротив, в уходящем году спецпроект, посвященный 55-летию культовой передачи, занял лидирующие позиции по всем рейтинговым показателям.

Военный парад 9 мая

Парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, ежегодно приковывает к себе внимание зрителей всей страны. С 1991 по 1994 годы парады на Красной площади временно не проводились, что спровоцировало немалое возмущение граждан. Сегодня прямая трансляция праздничного парада ежегодно собирает у телеэкранов миллионы людей.

Новости

Новости "Первого канала" с 1985 года каждый вечер информируют население об основных событиях дня. "Время", "Телевизионная служба новостей", "Новости Останкино" – как только не назывался в разные годы один и тот же проект.

"Лучше всех"

Новое детское телевизионное шоу с Максимом Галкиным понравилось как юным зрителям, так и их родителям. Детские проекты пользуются впечатляющей популярностью на протяжении всей истории телевидения.

"Удивительные люди"

Главные герои нового шоу телеканала "Россия-1" каждый раз поражают воображение. Кто-то считает в уме быстрее любого компьютера, кто-то способен прочесть сотни книг за считанные мгновения. Продюсеры телепроекта ищут феноменальные таланты по всей России и странам СНГ. И каждый раз удивляют зрителей.

"Голос. Дети"

Отечественная адаптация нидерландского проектаThe Voice Kids не первый год показывает просто сумасшедшие рейтинги. Юные таланты зачастую покоряют даже опытных ведущих программы.

"Любовь и голуби"

Культовая комедия Владимира Меньшова вот уже 32 года горячо любима зрителями всей страны. Седьмое место в рейтинге самых популярных проектов 2016 года.

"Голос"

Поиск талантов среди "обычных" людей – пожалуй, основа для шоу, интерес к которому никогда не угаснет. Пятый сезон "Голоса" показал не худшие рейтинги, чем все предыдущие.

"Мажор-2"

Долгожданное продолжение сериала "Мажор" собрало у телеэкранов поистине рекордное количество телезрителей. По некоторым данным, у многосерийной картины с Павлом Прилучным появилось едва ли не больше поклонников, чем во время премьеры первого сезона.

Финал "Евровидения"

Финал международного конкурса эстрадной песни ежегодно приковывает внимание не только российских зрителей. Принимая активное участие в голосовании, за судьбой исполнителей наблюдает весь мир.