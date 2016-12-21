Пять бюджетных горнолыжных курортов

Сезон горных лыж и сноубордов уже начался, и многие задумываются, как совместить приятное с приятным: покататься на хорошо оборудованных склонах и при этом не переплатить за билеты и гостиницы.

OneTwoTrip подготовил для читателей издания Dni.Ru подборку горнолыжных курортов в России и за рубежом, которые оптимальны по соотношению цены и качества катания. Вперед, собирать оборудование и паковать чемоданы! Если хотите комфортно добраться до места и покататься в этом сезоне, рекомендуем покупать билеты и бронировать гостиницы уже сейчас.

Абзаково, Урал

Горнолыжный курорт, предлагающий приятные цены и трассы как для любителей, так и для профессионалов, находится в 60 километрах от Магнитогорска. Жители города давно облюбовали Абзаково, а несколько лет назад здесь построили современный горнолыжный комплекс, и на Урал потянулись лыжники и сноубордисты со всей России. Сезон длится с конца ноября по начало мая.

В Абзаково регулярно проходят тренировочные и восстановительные сборы команд России по биатлону и горнолыжному спорту и проводятся этапы Кубка России. Всего в Абзаково 13 трасс, общая протяженность – 18 километров. Черных нет, красных – четыре, остальные – синие и зеленые. Восемь трасс оборудованы снежными пушками, так что снег будет при любой погоде. В высокий сезон каждый день организуют ночное катание.

Помимо горнолыжных склонов, гостей ждут трасса для снегоходов, каток, биатлонное стрельбище, зимний фан-парк и аквапарк "Аквариум".

Сколько стоит

Перелет до Магнитогорска из Москвы: от 8 653 рублей на человека.

Поезд от Магнитогорска до станции Новоабзаково: от 554 рублей на человека в одну сторону.

Проживание: от 6 600 рублей на одного за семь ночей.

Ски-пасс на шесть дней: 6 400 рублей.

Приэльбрусье, Кавказ





Это один из самых крупных и популярных горнолыжных курортов в России, который порадует лыжников и сноубордистов не только качественными трассами, но и приятными ценами. Сюда едут как новички, так и райдеры с многолетним опытом катания. В горнолыжный комплекс входят два горных склона – Эльбрус и Чегет. Сезон катания длится с ноября по май, а на отдельных участках снег лежит круглый год.

На Эльбрусе в основном широкие и пологие синие трассы с короткими красными участками. Начинающим лучше поехать на поляну "Азау", где подготовлена качественная зеленая трасса. Официально на "Эльбрусе Азау" семь трасс общей протяженностью 11 километров, но в действительности это одна сплошная трасса на склоне горы Эльбрус, на которой катаются лыжники и сноубордисты всех уровней подготовки.

Чегет – место для экстремалов и профессионалов. Длинная и крутая трасса считается одной из сложнейших в мире. Здесь огромные возможности для фрирайда и бэккантри. Спуски пролегают через сосновый лес. На северном склоне расположены чегетские бугры – природные образования, катания по которым помогает развить равновесие и улучшить контроль над лыжами. Сноубордистам рекомендуют кататься на южном склоне Чегета, где спуски шире, но не менее крутые. Всего на Чегете 15 трасс с перепадами высот от 2 100 до 3 050 метров.

Сколько стоит

Перелет до Нальчика из Москвы: от 4 282 рублей на человека.

Такси от аэропорта: от 3 500 рублей в одну сторону.

Проживание: от 13 800 рублей на человека за семь ночей.

Ски-пасс на шесть дней: 9 100 рублей.

Банско, Болгария





В Болгарии можно не только прекрасно отдохнуть на пляже летом, но и неплохо покататься на лыжах зимой. На юго-западе страны, в Балканах, отлично развит горнолыжный туризм. Самый престижный и старинный курорт здесь – Банско.

Именно он в 2016 году был назван английским порталом AOL самым бюджетным в мире. Он находится у подножия гор Пирин в 12 километрах от небольшого городка, по имени которого назван курорт. Сезон катания в Банско открыт с декабря по май. Трасс довольно много – 16, общая протяженность – 70 километров. Здесь ждут как новичков – для них открыты четыре зеленые трассы, так и профессионалов (семь красных, 2 черные). Перепад высот составляет 1 810 метров.

В Банско много инструкторов, которые готовы поставить на лыжи или сноуборд любого, здесь же находятся отличные горнолыжные школы. Сюда можно смело ехать с теми, кто вообще не любит горные лыжи, – для них открыт спа-комплекс. Для детей работает детский сад.

Помимо Банско, обратите внимание и на другие курорты Болгарии: Боровец, Пампорово, Витоша.

Совет: для поездки на болгарские курорты выбирайте февраль или март, в остальные месяцы могут быть проблемы со снегом.

Сколько стоит

Перелет до Софии из Москвы: от 10 132 рублей на человека.

Проживание в "Банско": от 5 472 рублей на одного за семь ночей.

Ски-пасс на шесть дней: 174 евро.

Автомобиль на прокат на семь дней: от 1 408 рублей в день за универсал.

Шпиндлерув Млын, Чехия





Страна известна не только красавицей Прагой и оздоровительными турами в Карловы Вары – с горами тут тоже хорошо. Склоны на курортах Чехии пологие, погода стабильная, поэтому сюда ездят любители не слишком экстремального катания и семьи с детьми. Заодно можно совместить приятное с приятным – взять машину и покататься по стране, благо она небольшая.

Один из самых известных курортов Чехии – Шпиндлерув Млын. Он расположен к северо-востоку от Праги на высоте 1 300 метров над уровнем моря и находится на территории Крконошского природного парка. Сезон катания – с декабря по апрель.

На территории действуют два больших горнолыжных спуска – "Святой Петр" и "Медведин". Первый расположен на горе с аналогичным названием, и здесь вы найдете 11 трасс на любой вкус – взрослые, детские, беговые и отдельную для сноубордистов с рампами и трамплином. Общая протяженность составляет 13 километров. Если устали кататься на лыжах, добро пожаловать на спуск на санках. Или можно взять беговые лыжи – в лесу проложено более 70 километров лыжни.

Горнолыжный спуск "Медведин" находится на высоте 1000 метров над уровнем моря. Трасс тут поменьше – всего семь. Трасса для сноубордистов тоже есть. Общая протяженность спусков составляет около 11 километров.

Между "Святым Петром" и "Медвединым" курсирует автобус, который для лыжников бесплатен.

Обратите внимание и на другие горнолыжные курорты Чехии – Крконоше, Рокитнице-над-Ийзероу, Рудные горы, Гаррахов, Либерец.

Сколько стоит

Перелет до Праги из Москвы: от 11 860 рублей на одного.

Проживание в Шпиндлерув Млыне: от 11 603 рублей на одного за семь ночей.

Ски-пасс на шесть дней: 173 евро.

Автомобиль на прокат на семь дней: от 1 127 рублей в день за универсал.

Краньска Гора, Словения





В Словении те же Альпы, что и в Италии и Австрии, и этим многое сказано. К тому же словенские курорты хорошо оборудованы, здесь тщательно следят за качеством трасс и уровнем сервиса, при этом цены значительно ниже, чем в соседних, более популярных у лыжников странах.

Один из самых популярных горнолыжных курортов страны – Краньска Гора. Этот курорт лучше всего подойдет начинающим горнолыжникам и семьям с детьми. Он расположен буквально в нескольких километрах от итальянской и австрийской границ на высоте 810 метров над уровнем моря. Добраться сюда можно прямо от аэропорта Брник (именно в него вы прилетаете, когда пунктом назначения указана Любляна), нужно проехать всего 60 километров. Сезон катания – с декабря до середины марта.

Курорт включает в себя три горнолыжных центра: Краньска Гора, Подкорен и Планица. В общей сложности здесь 21 трасса протяженностью 31 километр. В основном лыжников ждут синие трассы – их 13, но есть и две черные. В Планице находится один из крупнейших лыжных трамплинов, на котором проходит чемпионат мира по прыжкам. Ночные освещенные трассы работают до 22:00. Если устанете от горных лыж, всегда можно сменить их на беговые – в окрестностях 40 километров хорошей лыжни.

Если хотите чуть более экстремального катания, выбирайте Мариборское похорье – самый большой горнолыжный курорт Словении. Именно здесь более 30 лет проходит Кубок мира по горнолыжному спорту. Здесь же вы найдете самую длинную освещенную трассу в Европе – 4,5 километра чистого удовольствия лыжников и сноубордистов.

Обратите внимание и на другие словенские курорты: Бовец, Рогла и Терме Зрече, Крвавец, Церкно, Бохинь.

Сколько стоит

Перелет до Любляны из Москвы: от 16 848 рублей на одного.

Проживание в Краньской Горе: от 14 697 рублей на одного за семь ночей.

Проживание в Мариборе: от 5 697 рублей на одного за семь ночей.

Ски-пасс на шесть дней: 155 евро (Краньска Гора), 158 евро (Мариборское похорье).

Автомобиль на прокат на семь дней: от 1 454 рублей в день за универсал.

* Цены на перелет, проживание и ж/д билеты указаны на момент написания текста. Стоимость, указанная в материале, и итоговая цена могут отличаться.