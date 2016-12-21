История новогодних традиций в России

Совсем скоро наступит самый любимый праздник всех россиян – Новый год. Традиционно в нашей стране его встречают пышно и весело, начиная еще со времен Петра Великого. Dni.ru решили вспомнить историю возникновения этого торжества.

В древности на территории нынешней России новый год отсчитывался с марта, что, скорее всего, было связано с началом нового цикла земельных работ, дающих пищу, а стало быть – жизнь. Затем после крещения Руси праздник стали отмечать 1 сентября – во время сбора урожая и податей. И только в 1699 году своим высочайшим указом Первый Император Всероссийский Петр повелел праздновать наступление нового года в ночь с 31 декабря на 1 января согласно юлианскому календарю.

Именно Петр Алексеевич заложил традиции шумного и длительного празднования. Уже в XVIII веке новогодние гулянья продолжались целых семь дней, во время которых происходили красочные и шумные ярмарочные представления, сопровождавшиеся безудержным весельем и гуляньями.

Вероятно, с этого времени в России появилась и традиция украшения окружающего пространства елочными и можжевеловыми ветвями, а порой и целыми хвойными деревьями. Считается, что всеми любимая новогодняя елка как символ Нового года пришла к нам из Германии. В ветвях зеленой красавицы, с точки зрения древних немцев, жили добрые духи, защищавшие жилище и его обитателей. Принеся в дом ель или ее часть, вы как бы приглашали к себе и этих духов-защитников. Одновременно же стали и украшать ветви елей деревянными игрушками, шишками и разнообразными сладостями.

Во время новогодних празднований необходимо было ходить в гости, угощать друзей и родственников различными яствами и веселиться от всей души. В московском Кремле в ночь на 1 января гремели пушки в честь праздника, а впоследствии появились и фейерверки.

Что касается новогоднего стола, то, как и сейчас, принято было выставлять на него лучшие блюда и напитки, которые могли себе позволить хозяева дома. Одним из украшений новогоднего пиршества был зажаренный молочный поросенок.

С таким размахом и весельем встречали Новый год несколько столетий, вплоть до 1918 года, когда новогодние праздники запретили как пережиток прошлого. И лишь в 1937-м Новый год был восстановлен в правах. И только в 1947 году первый день года стал выходным днем. С тех пор зимние каникулы становились то длиннее, то короче, пока не превратились в современные новогодние десятидневные выходные.

Неотъемлемой частью нашего новогоднего празднества является Дед Мороз. Но так было не всегда. В русских сказках часто встречались персонажи по имени Мороз, Морозко, старик Мороз, Мороз Красный (а иногда Синий) Нос и так далее. В какой-то мере это были прототипы, а не тот самый мифический герой, которого мы знаем сейчас: они были весьма своенравные и что-либо дарить "за просто так" не особенно-то и рвались. В XIX веке они оставались таковыми, стоит лишь вспомнить "Мороз Красный Нос" Некрасова и старика Мороза в "Снегурочке" Островского.

Привычный нам Дед Мороз появился уже в советскую эпоху с возвращением празднования Нового года. В качестве прообраза был взят дореволюционный святочный дед или христианский святой Николай Чудотворец (Санта – "святой", Клаус – "Николай"), который известен своей благотворительностью: он дарил подарки бедным людям, имеющим детей. Постепенно Санта стал самостоятельным мифическим персонажем, вытеснив собой образ святителя. В истории такое случалось и ранее. Например, во времена Гофмана подарки детям приносил младенец Христос, а во времена Гюго – добрая фея. В нашей стране самобытный и уникальный Дед Мороз, образ которого мы все знаем и любим, во многом был сформирован советскими режиссерами, которые сняли замечательные циклы мультфильмов и фильмы-сказки: чего только стоит шедевр "Морозко" Александра Роу.

Ну а еще один персонаж, которого нельзя не упомянуть – Снегурочка, внучка Деда Мороза. В русских сказках Снегурочкой или Снегурушкой называли девочку с белоснежной кожей или девушку, слепленную бездетными стариками из снега. Отталкиваясь от этих сказаний, Александр Островский создал другой образ Снегурочки. Это была дочь Мороза и Весны, которая была холодна и не ведала любви. В итоге она погибла от лучей ревнивого Ярилы в миг, когда любовь все же вошла в ее сердце. Вот такой красивый, но печальный образ. Современная Снегурочка унаследовала от предшественниц разве что экстравагантное имя и наряд. Теперь Снегурочка – это добрая и веселая девушка, миссия которой – дарить детям праздник и удовольствие.