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Пятница 4 августа

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"Интересная история": Бондарчук вскружил голову новый роман

"Интересная история": Бондарчук вскружил голову новый роман
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Теперь ясно, как развлекается знаменитость. Светлана Бондарчук предлагает повторить за ней.

Вдали от публики звезды шоу-бизнеса многое скрывают от лишних глаз. Но есть вещи, которыми они только рады поделиться. Знаменитости нередко рассказывают фанатам о своих пристрастиях: от экстрима до вязания. Светлана Бондарчук давно дала понять, что любит. Она пошла по проторенной дорожке и выбрала книги.

Литературные произведения знаменитость регулярно рекомендует в своем телеграм-канале. Недавно она начала знакомить аудиторию микроблога с романом "Риф" Алексея Поляринова. По ее мнению, произведение чем-то напоминает работы Евгения Водолазкина.

Новый роман в личной библиотеке настолько вскружил звезде голову, что она решила посоветовать его россиянам еще до того, как осилила сама. Светлана Бондарчук еще в процессе чтения и абсолютно уверена в привлекательности книги для многих людей.

"Очень хороший язык и интересная история. На отдыхе прекрасно зайдет. Она небольшая, так что если читаете быстро, то справитесь за пару вечеров", — написала бывшая жена Федора Бондарчука.

Ранее в микроблоге знаменитость обсуждала с фанатами литературу Джоан Роулинг. Светлана Бондарчук напомнила, что после серии книг о Гарри Поттере писательница выпустила несколько стоящих детективов.

4 августа 2023, 08:02
Светлана Бондарчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Светланы Бондарчук✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как развлекается Бондарчук после разрыва с мужем

Светлана Бондарчук регулярно отдыхает в теплых странах.
А еще красотка закрывает банки на зиму.
С недавних пор Бондарчук завела себе жеребца.
Светлана дает понять, что в ее личной жизни приятные перемены.
Бондарчук много времени уделяет семье сына.
Светлана регулярно публикует фото из заграницы.
Отдых красотка проводит в компании подруг.
Светлана тщательно следит за собой.

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