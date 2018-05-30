Компромисс: путь к победе или капитуляция

Многие молодые супружеские пары очень быстро переходят от романтичных и нежных отношений к настоящей холодной войне, где каждый стремится доказать свою правоту и завоевать полную власть над партнером.

Очень важно вовремя понять, в какой момент семейная жизнь превратилась в полигон боевых действий, и задаться вопросом, что для вас важнее: построить гармоничный брак или похвастаться добытыми трофеями.

Зачем нужно учиться терпеть недостатки друг друга

Большинство семейных конфликтов возникают из-за того, что супруги не желают закрыть глаза на слабости партнера. У ситуации есть два варианта развития:

Один из супругов постоянно критикует своего избранника, а тот, в свою очередь, старается не остаться в долгу. В итоге совместная жизнь превращается в бесконечную борьбу за правоту, в которой оба проигрывают;

Муж или жена полностью подчиняется своей половине, старается во всем угодить и изменить себя, чтобы избежать придирок. Но рано или поздно терпение исчерпывается, а долгие годы, проведенные в унижении и подчинении, не дают надежды на восстановление полноценных отношений.

Что такое компромисс

Многие из нас привыкли считать компромисс универсальным инструментом, который позволяет цивилизованно решить любой конфликт. Но очень важно понимать смысл компромисса и не путать его с другими процессами.

Приведем несколько примеров

Муж собирается провести выходные с друзьями. Жена согласна его отпустить, но только при условии, что следующий выходной она проведет со своими подругами. Компромисс ли это? Категорически нет. Скорее, это шантаж, ультиматум или манипуляция. В самом безобидном случае подобные соглашения можно назвать сделкой.

Уставший муж после работы отказывается заниматься с ребенком, помочь по хозяйству или сходить в магазин. Жена, которая устала не меньше, соглашается сделать все сама. Это также не компромисс, а уступка, на которую идет более податливый и мягкий партнер.

Настоящий компромисс – это не сделка и не потакание чужому недовольству. Это способ решения проблемы, который выгоден обоим партнерам. Достигается он только путем обсуждения.

Тонкости и особенности конструктивной беседы

Обсуждение проблемы – особое искусство, сродни дипломатии. Чтобы достичь успехов в этом, вам необходимо научиться:

спокойно и объективно говорить о проблеме;

воздерживаться от критики и обвинений;

ставить целью решить проблему, а не причинить боль или отомстить;

внимательно слушать вторую сторону и стараться понять ее аргументы;

уметь встать на сторону партнера и посмотреть на ситуацию его глазами.

Конструктивная беседа подразумевает диалог, в котором обе стороны стремятся не только высказаться, но и услышать друг друга. При этом важно, чтобы каждый ощущал себя в безопасности и был уверен, что его искренность не будет использована против него же.

Как говорить, чтобы тебя понимали

Мужчины и женщины – это два разных мира, каждый из которых живет по своим правилам: у женщин доминируют чувства и эмоции, у мужчин – логика и рассудок. Поэтому они воспринимают и решают проблемы по-разному. Но существуют мужчины, которые воспринимают мир через эмоции, и женщины, которые руководствуются исключительно рассудком. Чтобы ваш партнер вас услышал, вы должны понять, к какому типу он относится. Так вы сможете разобраться, следует ли обращаться к его чувствам или оперировать исключительно рациональными понятиями.

Важно, чтобы взаимопонимания искали оба партнера. И если каждый из них заинтересован в том, чтобы понять другого, с достижением компромисса проблем не возникнет.