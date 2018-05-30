Lexus NX 200: классика автомобиля для девочек
NX 200 прекрасен со всех сторон. Рисунок задних фонарей с рельефом багажной двери мило рифмуется с формой решетки радиатора. Красота и радость для человека, помешанного на симметрии.
Внутри чувствуешь себя как в доме на холме: уютно, тепло, красиво и отличный вид. А еще светло! Люк – это, конечно, не дорогущая панорамная крыша, но салон тоже неплохо осветляет.
Бамбуковые вставки подчеркивают то, что машина японская, и отлично способствуют медитации в городских пробках.
Как и старый добрый Toyota RAV4 (кроссовер, с которым я провел вместе несколько лет), Lexus NX имеет довольно короткую базу и понятные габариты, к которым с ходу привыкнет даже неопытный водитель. После чего парковка из неприятной обязанности превращается в некоторого рода удовольствие.
Приборная панель большая, простая, лаконичная и очень понятная. Несмотря на компактность, сзади в Lexus NX очень просторно. Проблема, куда деть коленки, пассажиров здесь не коснется, если за рулем, конечно, не двухметровый амбал.
А вот в движении NX скучен и предсказуем. Не едет. От слова “совсем”. 12 секунд разгона для такой компактной машины это очень и очень много. Не улучшает положения и вариатор вместо нормальной АКПП. Наверное именно поэтому на торпедо здесь находятся часы. Пока наберешь скорость, минутная стрелка как раз сделает оборот. Спортивный режим здесь исключительно номинальный, и на ощущение водителя от поездки практически не влияет.
Если уж хотите позажигать, и обязательно на NX, то ваш выбор – NX 300 с 238 лошадьми против 150 в “двухсотке” и взрослой гидромеханической трансмиссией. Ложкой же меда здесь является подвеска, которая сделает комфортной даже поездку с отвесной горы. Все дорожные неприятности сглатываются в момент. Да и шумоизоляция выше всяких похвал. Ни дорожное покрытие, ни звук двигателя, ни обрушение рядом стоящего высотного здания, негромкому разговору в салоне абсолютно не помешает.
Гитарный тест пройден отлично. Инструмент в массивном кофре вошел как по маслу.
Сюда же, в дверь багажника, поместился сабвуфер. Хороший звук – еще один плюс этой машины. Громкость – не самый главный конек этой аудиосистемы, а вот разборчивостью и чистотой звучания можно по праву гордиться. Вкупе с уже упомянутой мной шумоизоляцией автомобиль превращается в аудиотеатр, где все любимые треки прозвучат с новой красотой. И нам снова есть чем заняться в пробках. Экран, кстати, по сравнению с предыдущей моделью NX стал больше.
Немного сухих цифр для тех, кто жаждет фактов.
|Lexus NX 200
|Цена, руб.
|2 920 000
|Цена в минимальной конфигурации, руб.
|2 257 000
|Двигатель (объем/мощность, л.с.)
|1987 / 150
|Привод
|полный
|Разгон 0-100, сек.
|12,3
|Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
|7,5 / 10,2
|Снаряженная масса, кг
|1680
|Длина/ширина/высота, мм
|4630/1845/1645
|Дорожный просвет, мм
|185
|Объем багажника, л
|500
Подводя итоги, я и правда считаю, что эта симпатичная неторопливая удобная и простая в управлении машина – женская. Кто не согласен – перечитайте прилагательные в предыдущем предложении. А я пойду пока покатаюсь на каком-нибудь брутальном джипе, чтобы вернуть в свою жизнь баланс и гармонию.
Обзор подготовлен для портала dni.ru
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