Lexus NX 200: классика автомобиля для девочек

Как говорится, если “Форд" можно взять в любом цвете, при условии, что он черный”, то ключи от Lexus NX замечательно выглядят в женских наманикюренных пальчиках, особенно если этот автомобиль – в красном цвете.

NX 200 прекрасен со всех сторон. Рисунок задних фонарей с рельефом багажной двери мило рифмуется с формой решетки радиатора. Красота и радость для человека, помешанного на симметрии.

Внутри чувствуешь себя как в доме на холме: уютно, тепло, красиво и отличный вид. А еще светло! Люк – это, конечно, не дорогущая панорамная крыша, но салон тоже неплохо осветляет.

Бамбуковые вставки подчеркивают то, что машина японская, и отлично способствуют медитации в городских пробках.

Как и старый добрый Toyota RAV4 (кроссовер, с которым я провел вместе несколько лет), Lexus NX имеет довольно короткую базу и понятные габариты, к которым с ходу привыкнет даже неопытный водитель. После чего парковка из неприятной обязанности превращается в некоторого рода удовольствие.





Приборная панель большая, простая, лаконичная и очень понятная. Несмотря на компактность, сзади в Lexus NX очень просторно. Проблема, куда деть коленки, пассажиров здесь не коснется, если за рулем, конечно, не двухметровый амбал.

А вот в движении NX скучен и предсказуем. Не едет. От слова “совсем”. 12 секунд разгона для такой компактной машины это очень и очень много. Не улучшает положения и вариатор вместо нормальной АКПП. Наверное именно поэтому на торпедо здесь находятся часы. Пока наберешь скорость, минутная стрелка как раз сделает оборот. Спортивный режим здесь исключительно номинальный, и на ощущение водителя от поездки практически не влияет.

Если уж хотите позажигать, и обязательно на NX, то ваш выбор – NX 300 с 238 лошадьми против 150 в “двухсотке” и взрослой гидромеханической трансмиссией. Ложкой же меда здесь является подвеска, которая сделает комфортной даже поездку с отвесной горы. Все дорожные неприятности сглатываются в момент. Да и шумоизоляция выше всяких похвал. Ни дорожное покрытие, ни звук двигателя, ни обрушение рядом стоящего высотного здания, негромкому разговору в салоне абсолютно не помешает.

Гитарный тест пройден отлично. Инструмент в массивном кофре вошел как по маслу.

Сюда же, в дверь багажника, поместился сабвуфер. Хороший звук – еще один плюс этой машины. Громкость – не самый главный конек этой аудиосистемы, а вот разборчивостью и чистотой звучания можно по праву гордиться. Вкупе с уже упомянутой мной шумоизоляцией автомобиль превращается в аудиотеатр, где все любимые треки прозвучат с новой красотой. И нам снова есть чем заняться в пробках. Экран, кстати, по сравнению с предыдущей моделью NX стал больше.

Немного сухих цифр для тех, кто жаждет фактов.

Lexus NX 200 Цена, руб. 2 920 000 Цена в минимальной конфигурации, руб. 2 257 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1987 / 150 Привод полный Разгон 0-100, сек. 12,3 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 7,5 / 10,2 Снаряженная масса, кг 1680 Длина/ширина/высота, мм 4630/1845/1645 Дорожный просвет, мм 185 Объем багажника, л 500

Подводя итоги, я и правда считаю, что эта симпатичная неторопливая удобная и простая в управлении машина – женская. Кто не согласен – перечитайте прилагательные в предыдущем предложении. А я пойду пока покатаюсь на каком-нибудь брутальном джипе, чтобы вернуть в свою жизнь баланс и гармонию.

Обзор подготовлен для портала dni.ru