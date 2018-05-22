Проблемы суррогатного материнства

Тема суррогатного материнства вызывает много споров. С одной стороны, оно открывает потрясающие возможности, позволяя стать родителями тем, кто уже отчаялся стать счастливыми мамами и папами. Это вселило надежду во многие семейные пары и спасло тысячи браков.

Но есть и обратная сторона – будущая мать лишается бесценного материнского опыта. Да, она может прибегнуть к суррогату, если боится осложнений или сомневается в своей готовности к рождению ребенка. Но ведь именно трудности, пережитые для того, чтобы впустить в мир новую жизнь, делают младенца особенно ценным в глазах любой матери.

Во многих культурах считается, что ребенок приходит в мир не в момент родов, а гораздо раньше – в момент зачатия. А время, проведенное в материнской утробе, является священным. Особенно важен период с 22-ой недели беременности до 28-го дня после рождения: в данное время формируется и психика малыша, и его особая связь с мамой. Это откладывается в глубинной памяти, влияет на характер и даже судьбу.

Современное общество нельзя сравнивать с культурами прошлого. Наши ценности, желания и потребности совершенно другие – сейчас от будущей матери хотят гораздо больше, чем просто родить здоровое потомство. Ей предъявляется огромное количество требований: от необходимости оставаться красивой и ухоженной в любой период жизни до успехов в карьере. В какой-то момент женщины настолько увлекаются, доказывая свою успешность, что встают перед дилеммой: с одной стороны, им хочется продемонстрировать, что они познали радость материнства. С другой – они изо всех сил стараются сохранить свои внешние данные. Их тело – это инструмент успеха, и стоит ли приносить его в жертву будущему ребенку – большой вопрос.

Представительницы прекрасного пола полностью сосредоточены на том, какое впечатление они производят на окружающих – и поэтому стремятся постоянно поражать, удивлять и создавать все новые поводы, чтобы быть на слуху. В таких ситуациях ребенок – это великолепная возможность показать себя с новой стороны, доказать, что им по плечу не только карьера, но и способности супермамы.

Женщине, которая может родить сама, но решается на суррогат, не хватает внутренней мотивации. Ее действия очень рациональны: она возлагает непростой труд вынашивания ребенка на одного человека, а воспитание – на другого, например, няню. При этом сама может продолжать строить карьеру без ущерба для своего времени или фигуры и параллельно демонстрировать в соцсетях и реальной жизни доказательства того, насколько она успешная мать.

Может быть, женщина и хочет стать матерью, но страх потерять "актуальность" в обществе оказывается сильнее. Она ведь столько сил потратила на то, чтобы добиться успеха, что теперь не готова его упускать. Как правило, чем больше у человека достижений, тем больше переживаний, что он может этого лишиться.

Чаще всего в успешности соревнуются звезды. Они не сравнивают себя с обычными смертными, отсюда и появляется страх: "Если я 9 месяцев не смогу прыгать на сцене, то конкуренты меня обойдут". Страх "упустить" что-либо – возможности, контракты, внимание СМИ – появляется у мужчин и женщин, которые рассматривают все исключительно с позиций социального признания.

К сожалению, информационная среда, в которой мы живем, диктует достаточно жесткие правила. И если человек оценивает себя только по тому успеху, который имеет в обществе, он будет постоянно ощущать, что недостаточно быстро двигается вперед. Но предложений гораздо больше, чем возможностей ими воспользоваться, поэтому просто нереально охватить все. В своем стремлении объять необъятное такая личность обрекает себя на постоянное чувство неудовлетворенности.

Я призываю: если вы по-настоящему хотите стать мамой, вам нужно пройти вместе весь период от зачатия до рождения ребенка. Чтобы малыш чувствовал ваше тело, привыкал к вашему запаху и, самое главное, понимал, что он для вас – ценность. Ведь суррогатная мать подсознательно выстраивает эмоциональные барьеры с малышом, чтобы не испытать травму от разрыва, поскольку этот процесс она проходит исключительно ради денег.