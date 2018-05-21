Audi Q5: плюсы и минусы идеального кроссовера

Если вдруг в Палате мер и весов в Париже когда-то появится место для идеального кроссовера, то у меня есть все основания полагать, что под стеклянным колпаком где-то между эталоном фунта и метра будет стоять и сверкать на солнечных лучах, пробивающихся сквозь сонные городские крыши именно Audi Q5.

Правда, этим автомобилем можно любоваться. На мой взгляд, в облике все на месте, ни убавить, ни прибавить. Все линии гармоничны, логично вытекают друг из друга и экстерьер воспринимается легко и ненавязчиво. У меня возникло впечатление, что автомобиль строился вокруг центральной горизонтальной линии от фары до заднего фонаря.

Давайте посмотрим, что скажут нам сухие, но впечатляющие цифры ТТХ.

Audi Q5 quattro Цена, руб 4 712 372 Цена в минимальной конфигурации, руб 3 110 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1984 / 249 Привод полный Разгон 0-100, сек 6,3 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 6,8/14,2 Снаряженная масса, кг 1795 Длина/ширина/высота, мм 4663/1893/1659 Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л 550

Как видите, цифры красивые, но два момента омрачают наше автомобильное веселье: цена под пять миллионов и расход топлива. В сетях этот автомобиль ругают еще и за небольшой багажник. И правда, 550 литров – цифра, скорее, для седана, чем для кроссовера.

Почти два миллиона рублей сверх минимальной комплектации. При том, что машина не летает, не ездит сама за детьми в школу, не стирает носки и даже не готовит кофе.

Зато здесь есть адаптивная пневматическая подвеска, панорамная крыша, климат-система с дистанционным управлением! И, конечно же, аудиосистема Bang&Olufsen с аж девятнадцатью динамиками – показатель для небольшого кроссовера просто умопомрачительный! Полный пакет систем для помощи при вождении. Это не просто круиз-контроль, а практически автопилот, способный держать дистанцию от впереди идущего автомобиля, держать машину внутри линий разметки (на наших дорогах, впрочем, я бы так на эту систему не полагался), а еще помогать рулить во время парковки. И сумасшедше красивая оптика со светодиодными фарами.

Пожалуй, самые дорогие позиции я перечислил, пора заглянуть в салон. Очень симпатичный салон, к слову.

Сидеть здесь удобно. Салон небольшой, и после огромных внедорожников с крупными кнопками и рычагами, человек компактной комплекции здесь отдыхает. А еще не может не радовать то, что автодизайнеры перестали наглухо заполировывать каждую деревянную деталь в салоне, за что я, кажется, полюбил элементы из дерева. А светодиодную подсветку салона я любил всегда.

Сидеть на водительском месте очень удобно. Спортивные сиденья имеют дополнительную боковую поддержку, что приятно при резких поворотах. А их у вас будет предостаточно, как только вы освоитесь и привыкнете к прекрасной маневренности Q5.

Да и сзади, кстати, места полным-полно, и в путешествиях пассажиры не будут каждые сто километров проситься на улицу размять ноги. Только если покурить.

“Самолетный” переключатель АКПП давно уже стал привычным приятным и удобным элементом управления. Рядом с ним расположен тачпэд и “шайба” управления бортовым компьютером.

Справа находится ручка громкости, но с непривычки всегда сначала хватаешь за центральную шайбу. Просто потому, что она больше, видимо. И еще один непривычный элемент – переключение режимов поездки. Обычно эти кнопки находятся рядом с рычагом АКПП, а тут их вынесли на торпедо. Первую неделю их приходится искать, отвлекаясь от дороги.

Но это та самая ситуация, когда режимы езды влияют на поездку кардинально, как за счет работы с адаптивной подвеской, так и за счет отзывчивости коробки (которая, как ни удивительно, не обычный автомат, а роботизирована).

Приборная панель представляет из себя сплошной экран, и за счет этого очень информативно насыщена. Одновременно выводится огромное количество информации, которую, чуть пообвыкнув, можно улавливать беглым взглядом.

Перейдем к самому, пожалуй, приятному. Как едет? Отлично едет! Разгон 6,3 секунды, динамика весьма приличная. Кстати, такой же показатель разгона у базового BMW X6, который в базовой же цене стоит дороже самого навороченной Q5. Сопоставимый по размерам X4 в базе имеет разгон аж за 8 секунд. Ингольштадт-Мюнхен 1:0!

Управление и динамика у Q5 для кроссовера удивительные. Ускорение чувствуется даже если топить тапок с 80 километров в час. И вот тут начинаешь задумываться о том, что такие деньги на эту машину вполне можно потратить.

По закону жанра здесь нужно написать что-то негативное. Так что держите: по моему мнению, для такого навороченного автомобиля задница у Q5 откровенно скучная. Вот.

А вот аудиосистема настолько чудесна, что я даже не буду грузить вас подробностями настройки. Просто включите любимый трек и наслаждайтесь. Он гарантированно прозвучит лучше, чем на вашей домашней системе. Только не забудьте сбросить аудионастройки на заводские, если здесь успели побывать шаловливые ручки людей без ушек, которые любят выкручивать верхние и нижние частоты до максимума. Не надо. Здесь всего достаточно и при “плоском” эквалайзере.

Как я уже упоминал выше, в интернете машину в основном хвалят, но жалуются на маленький багажник. Согласно древнему обычаю, проверяем багажник гитарой.

Гитара отлично поместилась, а значит, все ваши покупки, садовый инвентарь и собака влезут прекрасно. Если же вам на время захочется превратить кроссовер в грузовик, сложите задние сиденья.

В общем, Q5 мне понравился, и прочно встал в небольшой ряд автомобилей, которые я бы с радостью поставил в гараж. Высокая цена кажется таковой только до момента сравнения с основными конкурентами. А вы как думаете, стоит Audi Q5 своих денег?

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru