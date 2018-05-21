Опасности смены питания в отпуске

До наступления поры отпусков
осталось совсем немного. Мы активно и старательно готовимся к пляжному сезону,
но интуитивно понимаем, что в путешествиях риск отклониться от здоровой рутины повышается как отметка на термометре. Но как иначе? Отказаться от
характерных для каждой страны деликатесов – все равно, что лишить себя половины
впечатлений от поездки.
Но как вернуться не только
загоревшей и полной впечатлений, но и стройной? Соблазн велик, но все в наших
руках. Представляю несколько правил "отпускного меню".
- В какой бы стране вы не
находились – это не повод забыть про баланс БЖУ – сложные углеводы на завтрак,
овощи и белок – на обед, белковая пища и зелень – на ужин.
- Держите фокус на овощах – их на
курортах всегда в изобилии. Выбирайте свежие, приготовленные на пару или гриле.
- Не пропускайте основные приемы
пищи. На жаре есть обычно не хочется, но все равно соблюдайте режим, чтобы
вечером вас не настиг волчий аппетит.
- Лучшая возможность избежать
гастрономических соблазнов – заказывать самые простые с точки зрения
приготовления блюда, без соусов и большого количества ингредиентов. Рыба, мясо,
овощи – вся здоровая еда очень простая.
- Ягоды и фрукты старайтесь есть в
первой половине дня – на завтрак или во время перекуса.
В яблоках и других несладких фруктах много кислот, раздражающих желудок; в бананах и других сладких фруктах много калорий; кислые – разжигают аппетит. Вообще, во фруктах очень много сахара, который с трудом перерабатывается печенью в вечернее время суток.
- Сократите свою порцию до 400 граммов
за один прием пищи.
- Выпивайте 1-2 стакана чистой воды
за 15 минут до приема пищи – так вы съедите гораздо меньше. И не в коем случае
не смешивайте воду с едой. Лучше всего, особенно в жару, вам поможет водородная
вода, она позволит быстрее справиться акклиматизацией и ощутимо ускоряет
метаболизм.
- Алкоголь – главный враг похудения
в любой точке мира. Бокал белого сухого вина за ужином – максимум, что вы
можете себе позволить. Коктейльную карту лучше даже не открывать, количество
сахара в каждой “Пина коладе” и “Дайкири” превышает все разумные нормы.
- В случае, если вы все-таки
позволили себя лишнего – просто увеличьте время пеших прогулок и заплывов на
кроткие и длинные дистанции. Чем активнее будет ваш отдых, тем лучше будет ваше
самочувствие и внешний вид по возвращении домой.
- Лучший способ отвлечься от еды -
вовлечься с головой в новые активности. Посетите местные галереи и театры,
попробуйте уникальные для региона СПА-процедуры, исследуйте доступные
экстремальные виды спорта – привезите из отпуска как можно больше впечатлений.
Их можно получить не только от еды.