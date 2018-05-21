Опасности смены питания в отпуске

До наступления поры отпусков осталось совсем немного. Мы активно и старательно готовимся к пляжному сезону, но интуитивно понимаем, что в путешествиях риск отклониться от здоровой рутины повышается как отметка на термометре. Но как иначе? Отказаться от характерных для каждой страны деликатесов – все равно, что лишить себя половины впечатлений от поездки.

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