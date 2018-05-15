Криптовалюты начали неделю в позитивном настроении

Криптовалюты начинают неделю на позитивной ноте после коррекции в конце прошлой недели, в результате которой общая капитализация просела 12 мая до 367 млрд. долларов. Пороговые 400 млрд. долларов довольно часто тестируются в последнее время.



Новости о новом перемещении биткоинов на кошельках Mt. Gox, а также расследованиях против крупнейших южнокорейских бирж вызвали распродажу в конце недели. Тем не менее, сейчас рынок пережил эти события и за последние 24 часа биткоин прибавляет почти 4%, торгуясь около 8,700 долларов.

Настоящей крипто-звездой последних суток стала монета Zcash (ZEC), подскочив почти на 50% до 372 долларов благодаря новости о предстоящем листинге криптовалюты на бирже Gemini братьев Уинклвоссов. Подобные новости всегда благотворно сказываются на монетах, и можно ожидать тестирования новых максимумов. Однако текущий рост может легко обернуться резкой коррекцией.

“Блокчейнизация” экономики захватывает крупные корпорации: о запуске собственного блокчейна объявила компания LG. Ожидается, что технология полностью изменит структуру взаимодействия с пользователями и создаст операционную экосистему в рамках “умных” устройств технологического гиганта.

Недавно стало известно, что и Facebook создали блокчейн-команду, которая первично будет нацелена на создание системы децентрализованного хранения личных данных. Проблема безопасности данных пользователей остро стоит для компании, утечки данных становились причинами скандалов и снижения стоимости акций.

Такие новости в очередной раз подогревают ожидания, что технология блокчейн станет базисом четвертой промышленной революции.