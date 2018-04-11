Lexus GX 460: лучший друг для больших приключений
Если вы читаете мои обзоры (или в принципе имеете хоть какое-то представление об автомобильном рынке и его основных производителях), вы наверняка знаете, что Lexus – это люксовое продолжение бренда Toyota. Lexus GX делит платформу с Toyota Prado, но, проведя немного времени за рулем, понимаешь, что машина абсолютно другая.
|Lexus GX 460 Luxury 7S
|Цена, руб
|4 773 000
|Цена в минимальной конфигурации, руб
|4 096 000
|Двигатель (объем/мощность, л.с.)
|4608/296
|Привод
|полный
|Разгон 0-100, сек
|8,3
|Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
|12,8 / 19,6
|Снаряженная масса, кг
|2450
|Длина/ширина/высота, мм
|4880/1885/1845
|Дорожный просвет, мм
|215
|Объем багажника, л
|621
Двигатель мощнее, подвеска мягче, фары другие и, конечно же, узнаваемая во всех моделях Lexus решетка радиатора (про значок не говорю, ибо очевидно).
Как обстоят дела внутри? Мягко. Тепло. Прохладно. В зависимости от пожеланий водителя. Система вентиляции сидений может подавать как горячий, так и холодный воздух. А сами сиденья не просто мягкие, а практически воздушные. Дальние поездки больше не воспринимаются как обуза и неприятная необходимость, а наоборот – как приключение и отдых.
Чтобы не проспать все приключение (а чем еще заниматься на задних сиденьях в поездках?), для пассажиров предусмотрены мониторы, на которых можно следить за маршрутом, смотреть кино и даже выбирать какую музыку будет слушать пассажир по соседству.
Вот он, символ власти, мультимедийный скипетр, философский камень и цифровой экскалибур. В общем, штука, вокруг которой будет разыграно множество баталий, если у вас в семье больше одного ребенка, и вы путешествуете вместе.
Будем надеяться, что борьбы за управление климатом в задней части салона не будет. Миру мир, детям общий климат.
Равно как и за подключение наушников. Гнезд тут достаточно, а сзади можно подключить несметное количество аудио и видеоприборов, при необходимости.
Водителю за рулем куда спокойнее, чем пассажирам сзади, так как приборная панель новизной не удивляет, и от аналогичной в LC Prado практически не отличается.
Едет этот аппарат просто замечательно. Удивительно резвый старт и прекрасная эластичность для внедорожника заставили меня засомневаться, что здесь действительно всего 296 лошадиных сил. Однако, это так. Разгон за 8,9 секунды для автомобиля подобного класса – повод для гордости.
Высота и жесткость подвески в Lexus GX 460 регулируются по желанию водителя. Но даже в спортивном режиме отлично сглаживаются все дорожные неровности, которые на менее адекватных подвесках заставляют водителей проклинать коммунальные службы, мэра и прочих. Хорошая подвеска – залог хорошего настроения. Так?
И, конечно же, хорошему настроению способствует хорошая музыка. Особенно когда она звучит в хороших колонках, и здесь это именно так. Система Mark Levinson – давние партнеры Lexus в части автозвука, и со времен моего теста Lexus LX звучание стало мягче и интереснее. Звенящий верх уже не такой звенящий, а басы всегда были глубокими и мягкими. Настройки вообще не надо трогать. А объемный звук не надо включать. Все будет хорошо. Хотя – нет. Все уже хорошо, так что, если система работает, не надо ей мешать.
Гитарный тест пройден успешно, 600 с лишним литров багажного отделения – это вам не шутки.
Из минусов могу сказать только о расходе под двадцать литров, но при такой мощности чем-то нужно жертвовать, правда?
Зато какой выразительный взгляд светодиодных фар! Вкрути свои лампочки в мои перегоревшие фары – это для тех, кто понимает!
В итоге, Lexus GX 460 показал себя прекрасным люксовым внедорожником. Несмотря на некоторую архаичность во внутреннем оформлении, он вкрадчиво мягок на ходу, отлично звукоизолирован и внушителен в автомобильном потоке. Да и цена для подобной машины вполне приятная.
Обзор подготовлен специально для портала dni.ru.
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