Зачем отравили Скрипаля

До выборов осталась пара дней. Публиковать результаты опросов уже вроде бы запрещено, да и бесполезно – понятно кто победит. Казалось, что сто раз писали об этом, и у нас, и за рубежом. Даже скучно стало. Но ненадолго – здесь со своим приветственным словом выступила Великобритания. А с ней, как известно, не соскучишься.



Тут один немолодой джентльмен со своей дочуркой (30+) однажды откушал в городке Солсбери, в ресторанчике с игривым названием "Зиззи". И наверно съел что-то не то – весь побелел, присел на скамеечку и угодил вместе с дочкой в больницу. Казалось бы – ошибка общепита, рядовой случай. Так нет – они уже свистят как соловьи в лесу, тревожат полицию, отвлекают ее от дела. Выяснились многочисленные подробности – оказывается это бывший гражданин РФ, уроженец Киева и экс-сотрудник военной разведки. И вроде бы он изменник Родины, но уже частично отсидел и был обменян на целую пачку засланных за рубежи российских шпионов. И был у него в Солсбери домик тысяч за тристаписят фунтов стерлингов, от английской Королевы, и консультировал он британских рыцарей плаща и кинжала, помогая им в их шпионском деле. То есть у него все было неплохо, если не считать этого несчастного случая в кабаке. А отравили его якобы советским газом "Новичок", чье название сама британский премьер-министр сообщила своему родному парламенту на чистом русском языке.





Палата Общин дрожала от ужаса и глядела так сурово, будто скончались их близкие родственники. Произошедшее было расценено как газовая атака на всю Британию, в ход пошли сильные выражения – "ультиматум", "ответная кибератака", призывы к НАТО вступиться за союзника и прочее. Предвыборный вечер перестал быть томным. От России потребовали объясниться.

Министр иностранных дел Борис Джонсон, самый любимый министр Марии Захаровой, не подал вызванному им в МИД послу Яковенко руки. Мало ли – вдруг там зажата ампула с бинарным "Новичком", или соли таллия. Подозрительные все стали.

И сколько Мария Владимировна не напоминала Терезе Мей, что та премьер ядерной державы, скандальная баба не унималась. Она дала нам сроку до вечера вторника, а дальше раздевала с себя ответственность и начинала кибератаку. То есть, если кто мечтал прийти в воскресенье на участок и проголосовать, скажем, за Ксюшу Собчак – знайте, этого может и не произойти. Россию к тому времени уже могут объявить спонсором терроризма и арестовать все ее зарубежные активы вообще, а также металлургические заводы и баскетбольные клубы олигархов в частности. Прохоров ты или Дерипаска, дружишь ли с Путиным вплоть до совместной рыбалки, или просто скидывался ему на подарок ко Дню рождения – неважно, все твои активы могут конфисковать в связи с утратой доверия. Налоги платишь в казну РФ – значит уже спонсируешь терроризм. Зачем отравил Скрипаля, что он тебе сделал? Отрубить ему голову! Так кажется кричала королева в сказочном Зазеркалье? Ну а Тереза с Борисом решили срочно сделать эту сказку былью.

Кстати о срочности. Если бы ультиматум объявили через неделю, тогда еще с выборами можно было бы и не увязывать. Может дипломатов бы выслали – и все. Но тут целая вендетта – мы провозгласили новый курс, контрнаступление, ядерную программу презентовали с суперракетами, перекрыли газ Украине. Ну и конечно англосаксы специально решились на ответный удар – объявить Россию вне закона, государством-изгоем и так далее. Такой вот "strike back". Идите дескать на одну скамейку с Северной Кореей и Ираном и не отсвечивайте. В общем по расписанию у нас, как в кино про Мюнхгаузена, значится война с Англией – а мы не готовы. Ни мундиров приличных, ничего. Одна ракета "Срамота".

Все это конечно удивительно. Как нас будут атаковать и как мы будем защищаться? Вон на китайцев америкосы даже дышать боятся. Трамп заставил Тиллерсона на приеме доесть салат "цезарь", чтоб китайскую сторону не дай бог не обидеть. Ну а нас – как того художника – обидеть может всякая британская крыса в юбке. Ну мы понимаем, Сирия, потери в Восточной Гуте, может она приняла это близко к сердцу. Но зачем же дипотношения ломать? И так от них одни воспоминания остались. Ну аннулируют россиянам визы, ну будут наши добираться в Лондон на попутках, а что дальше? Высылка дипломатов как во времена Чемберлена и Сталина? Война? Страшно подумать. Конечно все эти предатели рано или поздно загнутся, с нашей помощью или без нее, но шуму – ужас.

На этом можно было бы закончить обычным "будем подождать", но в данном случае ожидаем с особым нетерпением. Даже наши ветераны дипломатической службы, дон Кихот и романтик министр иностранных дел, весь в черном, и его верная оруженосица (вся в розовом) и то выглядели взволнованно и комментировали ситуацию весьма нервно. Говорят, что крик сороки в лесу предвещает опасность, и его понимают не только сородичи, но и прочие животные – волки, медведи и так далее. Ультиматум от Великой Британии – не шутка. Вот-вот выкатят на позиции боевых такс. Но все равно – ждать придется. А время как известно всегда проходит.