Затишье перед бурей

Все авторы

Самое читаемое

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
партнеры
Понедельник 19 февраля
Лента новостей
13:53
Призер Олимпиады призвал бойкотировать Россию
13:51
Как с трупом: Кличко возмутил странными играми с маленькой дочкой
13:45
Подруга об изгнанной матери Цымбалюк-Романовской: Талант, чистейшей воды изумруд
13:44
Спасатели освободили застрявшую в почтовом ящике школьницу (видео)
13:24
У потерявшего сына Гуфа нашелся ребенок
13:18
К британцу с неба прилетела акула
13:05
В Перми упавший кран раздавил машину
12:40
Уборка смертельно опасна для женщин
12:33
Чемпионка мира каталась на Олимпиаде с голой грудью
12:29
Вторую допинг-пробу Крушельницкого назвали положительной
12:19
Турист из России покалечился после селфи в Таиланде
12:08
Басков променял Лопыреву на знойную брюнетку
12:08
Верите ли Вы в допинг керлингиста Крушельницкого?
12:03
У Кирилла Серебренникова случилось новое несчастье
11:43
В Кургане мужчина насмерть забил жену и сына
11:36
Жуткий пожар в ночном клубе сняли на видео
11:22
Найден эффективный способ победить старость
11:21
82-летний Джигарханян заявил о рождении долгожданного ребенка
11:17
Пьяный петербуржец пытал сына раскаленной сковородой
11:05
Последствия смертельной аварии на МКАД сняли на видео
11:00
Учеников Жулина отодвинули от медалей на Олимпиаде
10:56
Вскрыли вторую допинг-пробу Крушельницкого
10:46
ОКР пытался скрыть допинг-скандал Крушельницкого
10:34
Юсиф Эйвазов пережил стресс из-за "Пиковой дамы" в Большом
10:09
Соловьев покрыл сына отборным матом перед смертью
10:05
Цены на iPhone X обвалились
10:02
В лесу на Урале нашли тушу заразного животного
09:49
Юрий Антонов: Нас вышвырнули, как пришлых собачонок
09:48
Москву накроют облака и снег
09:44
Спецагенты США и Китая подрались из-за ядерного чемоданчика Трампа
09:40
Слабоумие оказалось заразным заболеванием
09:36
Володин раскрыл Западу секрет популярности Путина
09:34
Володин: обвинения США 13 россиян во вмешательстве в выборы абсурдны
09:34
В Якутии физрук избил школьника
09:26
Дочь призналась в страшной обиде на Талызину
09:20
Метро изменило режим работы из-за погоды в Москве
09:13
РПЦ нашла лекарство от гомосексуализма
09:11
Под Тюменью машина ГИБДД протаранила автобус
09:10
Актер Смольянинов помогает убийце из банды скинхедов
09:09
Парламенты России и Швейцарии укрепляют отношения двух стран
09:03
В центре борьбы с туберкулезом в Москве произошел пожар
08:42
Еще поцелуй его: фото обнявшихся на Играх россиянина и украинца взбесило Сеть
08:42
Камеры сняли момент обрушения крыши парковки в Балашихе
08:41
Пережившего пятую "химию" Караченцова отправили на гулянку к Кабо
08:37
Опубликовано видео баттла Гуфа и Птахи
08:16
Аршавиной светит тюрьма за угрозы отрезать пальцы красивой сопернице
08:11
МОК пощадил Россию после допинг-скандала с Крушельницким
08:01
Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля
07:52
Расследование крушения Ан-148 перешло в новую фазу
07:38
Под Москвой электричка насмерть сбила ребенка
21:14
Сын Игоря Талькова: Я поехал воевать в Луганск
20:35
За кого болеть на Олимпиаде 19 февраля
20:01
Тарасов променял беременную жену на ночь с блондинкой
19:01
Подсыпали: российский призер Олимпиады объяснил провал допинг-теста
18:05
В дагестанском храме на Масленицу устроили стрельбу
18:00
Галкин влез в скандал с верующими
17:22
Ксению Бородину обозвали старой проституткой
16:55
Самые сексуальные знаменитости старше 40 лет
16:43
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
16:11
Российский фристайлист вырвал медаль из рук соперников на Олимпиаде
16:05
Медальный зачет Олимпиады-2018
15:41
Популярный артист после избиения показал гей-видео
15:08
Москвичку убито током после селфи в ванной
14:47
Губерниев о допинг-пробе Крушельницкого: Нам конец
14:15
Больной раком Успенский не может ходить
13:52
Известный продюсер признался в браке по расчету
13:38
Затейница Цымбалюк-Романовская прибыла в "дом любви"
13:35
Москвичей предупредили о повторении снежного апокалипсиса
13:20
Тимати о конфликте с Фадеевым: Мы друг друга не поняли
12:48
Беременная Рапунцель из "Дома-2" сделала шокирующее признание
12:24
Вяльбе расплакалась из-за результатов российских лыжников
11:58
Психолог объяснил особое поведение Валерии на публике
11:39
Похудевшая Екатерина Стриженова светится
11:29
Завоевавшие медаль российские лыжники были готовы к победе заранее
11:15
В Иране разбился пассажирский самолет
10:59
Звезда "Битвы экстрасенсов" поставила Галкина на место
10:29
Командир Ан-148 сел на роковой рейс по ошибке
10:11
На Курской АЭС произошел пожар
10:01
В Москве маньяк поил своих жертв водкой и бил молотком
21:34
За кого болеть на Олимпиаде 18 февраля
19:44
Джигарханян потерял вырученные за продажу квартиры миллионы
19:32
Ольгу Бузову изощренно унизили на телевидении
18:29
Донцовой отрезали грудь из-за рака
18:10
Командир группы Вагнера озвучил потери российских добровольцев в Сирии
17:58
Под Москвой в ДТП с грузовиком погиб человек
17:25
Россия проучила американцев под строгим надзором Путина
17:25
Почему стыдно за биатлон: Акимова дала скандальное объяснение
17:24
Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу
17:01
Крутой о раке Хворостовского: Я понимал, что он болен и обречен
16:22
Сестра Шипулина выиграла золото Олимпиады
16:08
Харламова удивило хамство Галкина из-за критики шоу Первого канала
15:44
Российская красавица-чемпионка умерла в 22 года
15:06
Ольга Орлова высказалась о романе с Манучаровым
14:45
Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом
14:30
Патологию назвали причиной смерти трехлетней девочки в саду
14:06
Российским хоккеистам на Олимпиаде запретили жать руки американцам
13:52
Бузова уже рыдает: Соловьев угрожает ведущей "Дома-2"
13:30
Какие станции появятся в Московском метро в 2018 году
13:26
Российские лыжницы завоевали бронзу на Олимпиаде
13:22
На Москву надвигается страшный мороз
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян потерял вырученные за продажу квартиры миллионы
Затейница Цымбалюк-Романовская прибыла в "дом любви"
Харламова удивило хамство Галкина из-за критики шоу Первого канала
Бузова уже рыдает: Соловьев угрожает ведущей "Дома-2"
Подсыпали: российский призер Олимпиады объяснил провал допинг-теста
Донцовой отрезали грудь из-за рака
Блоги

Затишье перед бурей

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Конечно, время непрерывно течет, даже зимой. Но иногда складывается впечатление что именно этой зимой время остановилось, по крайней мере время политическое. 
прочитано 673 раза

Наступил уже и Новый год по китайскому календарю – год Желтой Земляной Собаки, настала масленичная неделя проводов зимы – но весна так и не пришла. До марта пару недель, а там и выборы, весеннее равноденствие, инаугурация. Может тогда жизнь и потечет опять. А пока все накрылось льдом и снегом.

Ну разве что в Сирии продолжают зажигать. Вот как раз сообщают что якобы частная военная компания Вагнера злодейски напала на беззащитных курдов и их американских друзей-советников. Ну американцы конечно пустили в ход авиацию, вплоть до стратегических бомбардировщиков, и всех напавших разнесли на мелкие кусочки. Тоже наверное под музыку Вагнера, как в кино про войну во Вьетнаме – "Полет валькирии" и так далее. Убитых и раненых британские ученые насчитали сотни, причем с удовольствием. Наш МИД разумеется опроверг, сказав что пятеро их было и не больше, а дальше надо проверять. В общем темная история.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani

На Украине опять стреляют в районе Донбасса и отжигают на мюнхенской конференции, где Петро Инкогнито (украинский президент) тряс перед немногочисленными присутствующими флагом ЕС с дырками от якобы сепаратистских пуль. То есть он конечно в Тулу приехал со своим еэсовским самоваром. Петро привык с вещами путешествовать, не налегке, но инкогнито. А там, в Европе, между прочим думают уже не о бедняжке Окраине но о новой большой войне с Россией на всех фронтах. Армия США срочно увеличила закупки артиллерийских снарядов чуть не на порядок. Такое уж это дело – наземная война, одними бомбежками не обойдешься. Американцы хоть и "ну тупые" но это вполне понимают.

На морях тоже неспокойно. В Конгрессе призывают готовиться к морским баталиям с Китаем, который сильно нарастил свой флот в Южно-Китайском море. Море конечно китайское, но очень волнуются почему-то американское адмиралы. Да и в небесах тряска – Россия остается единственной "экзистенциальной угрозой" для США и Канады. Так утверждает глава Северного Командования США, дама с мрачным лицом. Вообще когда кто-то собирается бомбить Америку – это их нервирует. Вот когда Америка кого-то бомбит, например отряд Вагнера – это в порядке вещей. Как в том анекдоте про хохла, желавшего "стрельнуть москаля" – "А меня-то за що?"

Если же говорить о российской внутриполитической обстановке то и тут затишье. Выборы на носу, и кандидаты привлекают к себе внимание как могут. Ксения Собчак требует снять с выборов Путина и намерена советовать даже и Трампу, который будет у нее на посылках, Павел Грудинин требует не вспоминать о его зарубежных счетах и все ожидают что после выборов начнется какая-то новая неведомая доселе жизнь. Может правительство поменяется, может еще что, кто знает. Всевозможные "буревестники" машут крыльями и разевают клювы, обещая бурю. Будет новым премьером Орешкин или Кудрин, кто кого посадит за коррупцию – обывателя интересует все. Опять неизвестно куда стране загнут салазки.

Даже Олимпийские игры – и те несколько утратили интригу. Ну разве что дадут ли нашим спортсменам пройти напоследок по стадиону под родным российским флагом или лишат этой чести. Так-то уже позаклеивали на форме все знаки различия, назвали бывший "Русский дом" "Домом спорта", заперлись внутри с самоварами и кубками. Как в поговорке – "Закурим, запьем и ворота забьем." Лучшие фигуристы на ровном месте падают, ну что ты тут попишешь. Нет, такой хоккей нам не нужен – хотя хоккей-то как раз пока неплохой, даже женская сборная и та в полуфинале. Правда у них, по словам Ковальчука, "все не как у людей", но мы верим что женщина – друг человека. Может и принесут в зубах медаль, кто знает. Но в целом ясно что в тройку призеров мы по итогам игр не войдем. Хорошо что вообще дали поучаствовать, ведь как помним олимпийский принцип – "главное не победа а участие", а у нас как раз все участники официально лишь "олимпийские атлеты".

Фото: GLOBAL LOOK press/Angelika Warmuth

Тема "российского вмешательства" в американские выборы тоже пережевывается но вяло. Разве что в Карнеги-холле от наших дипломатов американская гражданка-активистка потребовала чистосердечного признания, но опять не добилась. Дескать нечего вам тут на халяву слушать знаменитого флейтиста в нашем славном Холле, пока вы во всем не сознаетесь. Но еще не все могут как Мария Захарова так лихо сказать "Каков привет – таков ответ". Некоторые стесняются и думают что пожалуй лучше ретироваться. Разные бывают люди, как и животные. Кстати о животных – кот Палмерстон из Форин Офис, подравшийся со своим коллегой Ларри с Даунинг-стрит, стал знаменитостью в мировых новостях. Котики и тут рулят.

Как известно герой песни Гребенщикова "жил в центре циклона" и не тужил. Люди работали за деньги, смотрели в окно на белый свет – а ему хоть бы хны. Бывают такие люди, спокойные. Ну а у нас, живущих в эпоху перемен, все зыбко и буря налетает внезапно после штиля. И лекарство тут – не только пить непрерывно, меча стаканы на стол но и понимая к чему такая буря может привести бдительно и рачительно выстраивать всякие убежища и запасные аэродромы, не забывая при этом держать улыбку и сохранять оптимизм.

19 февраля 2018, 12:52

комментарии

Политика

В стельку: похождения пьяного Порошенко в Мюнхене сняли на видео
Страшные тайны: Михаил Горбачев
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
Запад поставил оплеванного Порошенко на место

Шоу-бизнес

Подруга об изгнанной матери Цымбалюк-Романовской: Талант, чистейшей воды изумруд
У потерявшего сына Гуфа нашелся ребенок
Галкин после позора спрятался от разгневанных россиян
Басков променял Лопыреву на знойную брюнетку

Проишествия

Российская красавица-чемпионка умерла в 22 года
Патологию назвали причиной смерти трехлетней девочки в саду
Охотник облил кислотой отказавшую ему возлюбленную
Пилоты Ан-148 устроили перебранку перед крушением

Lifestyle

Юсиф Эйвазов пережил стресс из-за "Пиковой дамы" в Большом
Главные книги о здоровье
Топ-10 романтичных книг о настоящей любви
Мединский нажаловался на "50 оттенков"
Шоу-бизнес

82-летний Джигарханян заявил о рождении долгожданного ребенка

Актер надеется, что беременность не закончится трагедией
Шоу-бизнес

У потерявшего сына Гуфа нашелся ребенок

Бывший друг раскрыл секрет рэпера
Шоу-бизнес

Подруга об изгнанной матери Цымбалюк-Романовской: Талант, чистейшей воды изумруд

Виталина благодарит родителей за поддержку
Шоу-бизнес

Как с трупом: Кличко возмутил странными играми с маленькой дочкой

Папарацци засняли забавы спортсмена с ребенком

Гороскоп

Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля
Злопыхатели покусились на вещи российских фигуристов
Совет на выходные
Опозорившийся Коляда загнал себя в угол

Фоторепортажи

Чемпионка мира каталась на Олимпиаде с голой грудью
Самые сексуальные знаменитости старше 40 лет
Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом
Целлюлитная стриптизерша мечтает о лаврах Ким Кардашьян

Спорт

"Россию нельзя было пускать": в МОК опечалены историей Крушельницкого
Секс-конфуз на Олимпиаде: чемпионка мира обнажила грудь на льду
Учеников Жулина отодвинули от медалей на Олимпиаде
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей
Безумные регионы: ростовские обезьяны угнали автобус с носухами
Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru