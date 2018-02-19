Затишье перед бурей

Конечно, время непрерывно течет, даже зимой. Но иногда складывается впечатление что именно этой зимой время остановилось, по крайней мере время политическое.

Наступил уже и Новый год по китайскому календарю – год Желтой Земляной Собаки, настала масленичная неделя проводов зимы – но весна так и не пришла. До марта пару недель, а там и выборы, весеннее равноденствие, инаугурация. Может тогда жизнь и потечет опять. А пока все накрылось льдом и снегом.



Ну разве что в Сирии продолжают зажигать. Вот как раз сообщают что якобы частная военная компания Вагнера злодейски напала на беззащитных курдов и их американских друзей-советников. Ну американцы конечно пустили в ход авиацию, вплоть до стратегических бомбардировщиков, и всех напавших разнесли на мелкие кусочки. Тоже наверное под музыку Вагнера, как в кино про войну во Вьетнаме – "Полет валькирии" и так далее. Убитых и раненых британские ученые насчитали сотни, причем с удовольствием. Наш МИД разумеется опроверг, сказав что пятеро их было и не больше, а дальше надо проверять. В общем темная история.

На Украине опять стреляют в районе Донбасса и отжигают на мюнхенской конференции, где Петро Инкогнито (украинский президент) тряс перед немногочисленными присутствующими флагом ЕС с дырками от якобы сепаратистских пуль. То есть он конечно в Тулу приехал со своим еэсовским самоваром. Петро привык с вещами путешествовать, не налегке, но инкогнито. А там, в Европе, между прочим думают уже не о бедняжке Окраине но о новой большой войне с Россией на всех фронтах. Армия США срочно увеличила закупки артиллерийских снарядов чуть не на порядок. Такое уж это дело – наземная война, одними бомбежками не обойдешься. Американцы хоть и "ну тупые" но это вполне понимают.

На морях тоже неспокойно. В Конгрессе призывают готовиться к морским баталиям с Китаем, который сильно нарастил свой флот в Южно-Китайском море. Море конечно китайское, но очень волнуются почему-то американское адмиралы. Да и в небесах тряска – Россия остается единственной "экзистенциальной угрозой" для США и Канады. Так утверждает глава Северного Командования США, дама с мрачным лицом. Вообще когда кто-то собирается бомбить Америку – это их нервирует. Вот когда Америка кого-то бомбит, например отряд Вагнера – это в порядке вещей. Как в том анекдоте про хохла, желавшего "стрельнуть москаля" – "А меня-то за що?"

Если же говорить о российской внутриполитической обстановке то и тут затишье. Выборы на носу, и кандидаты привлекают к себе внимание как могут. Ксения Собчак требует снять с выборов Путина и намерена советовать даже и Трампу, который будет у нее на посылках, Павел Грудинин требует не вспоминать о его зарубежных счетах и все ожидают что после выборов начнется какая-то новая неведомая доселе жизнь. Может правительство поменяется, может еще что, кто знает. Всевозможные "буревестники" машут крыльями и разевают клювы, обещая бурю. Будет новым премьером Орешкин или Кудрин, кто кого посадит за коррупцию – обывателя интересует все. Опять неизвестно куда стране загнут салазки.

Даже Олимпийские игры – и те несколько утратили интригу. Ну разве что дадут ли нашим спортсменам пройти напоследок по стадиону под родным российским флагом или лишат этой чести. Так-то уже позаклеивали на форме все знаки различия, назвали бывший "Русский дом" "Домом спорта", заперлись внутри с самоварами и кубками. Как в поговорке – "Закурим, запьем и ворота забьем." Лучшие фигуристы на ровном месте падают, ну что ты тут попишешь. Нет, такой хоккей нам не нужен – хотя хоккей-то как раз пока неплохой, даже женская сборная и та в полуфинале. Правда у них, по словам Ковальчука, "все не как у людей", но мы верим что женщина – друг человека. Может и принесут в зубах медаль, кто знает. Но в целом ясно что в тройку призеров мы по итогам игр не войдем. Хорошо что вообще дали поучаствовать, ведь как помним олимпийский принцип – "главное не победа а участие", а у нас как раз все участники официально лишь "олимпийские атлеты".

Тема "российского вмешательства" в американские выборы тоже пережевывается но вяло. Разве что в Карнеги-холле от наших дипломатов американская гражданка-активистка потребовала чистосердечного признания, но опять не добилась. Дескать нечего вам тут на халяву слушать знаменитого флейтиста в нашем славном Холле, пока вы во всем не сознаетесь. Но еще не все могут как Мария Захарова так лихо сказать "Каков привет – таков ответ". Некоторые стесняются и думают что пожалуй лучше ретироваться. Разные бывают люди, как и животные. Кстати о животных – кот Палмерстон из Форин Офис, подравшийся со своим коллегой Ларри с Даунинг-стрит, стал знаменитостью в мировых новостях. Котики и тут рулят.

Как известно герой песни Гребенщикова "жил в центре циклона" и не тужил. Люди работали за деньги, смотрели в окно на белый свет – а ему хоть бы хны. Бывают такие люди, спокойные. Ну а у нас, живущих в эпоху перемен, все зыбко и буря налетает внезапно после штиля. И лекарство тут – не только пить непрерывно, меча стаканы на стол но и понимая к чему такая буря может привести бдительно и рачительно выстраивать всякие убежища и запасные аэродромы, не забывая при этом держать улыбку и сохранять оптимизм.