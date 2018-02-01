Кто ответит за "кремлевские списки"

Итак, США опубликовали пресловутый "Кремлевский доклад" своего Минфина. В этот черный, как по букве, так и по духу, список вошли чуть не все высшие руководители РФ, причем практически без исключений, начиная с премьера и далее согласно штатному расписанию. Можно было бы конечно для олигархов сделать исключения – ну, скажем, включить тех, кто строит Крымский мост, и убрать далеких от таких новаций, но и тут американские друзья решили не мудрить и записали всех поголовно из русского списка "Форбс" с состоянием более миллиарда американских долларов. Никто не был забыт и ничто не было забыто.



Тут напрашиваются различные кричащие заголовки. "Отродясь такого не было – и вот опять", "подумать страшно до чего мы дожили" и так далее. И действительно, подход глобальный. Как писали остряки на групповых обязательных портретах членов Политбюро в конце эры советской власти – "Магадан и верхняя Колыма". Ну сейчас еще вспоминается Гаага с ее трибуналом, печальная участь Саддама Хусейна и его верного визиря Тарика Азиза, бесславная кончина Муамара Каддафи, Милошевича и прочих врагов Америки и свободного мира в целом. Были они – да все вышли.



Правда говорят, что этот список пока не расстрельный и даже не санкционный. То есть санкции по нему в виде ограничения въезда или ареста счетов пока не предусмотрены. А так, чисто чтобы ознакомить конгресс с возможными фамилиями фигурантов. Но штатники – люди как известно практичные. Даже если на составление "доски почета" путем копипаста ушло лишь пятнадцать минут, как подозревал экс-посол в России Макфол, пропасть даром этот лист не должен. И вот уже министр финансов анонсирует введение новых санкций в течение нескольких месяцев. Мог бы и быстрее ввести, но говорит, что это большая работа. А за ним вылез товарищ Трамп и тоже добавил, что Китай и Россия бросают вызов американским ценностям и ядерный порох нужно держать сухим. То есть – ждите. Тем более, что тюрьма в Гуантанамо для особо злостных врагов Америки снова открыта, в противовес приказу Обамы.

Разумеется, когда-то, во времена все того же замшелого политбюро, нас такие угрозы мало пугали. Граждане упорно хранили деньги в сберегательной кассе, о швейцарских банках не слыхали. Но с тех пор многое изменилось. Население, и не только олигархи с чиновниками, привыкло выезжать за границу как к себе домой, выпивать там и закусывать, а также хранить деньги и ценности. Ну как-то прижилось и не желают менять всю эту роскошь на Сочи с Крымом. Как тут быть? Как прививать те самые духовные скрепы? Ведь вполне реальна ситуация, когда невыездными станут все 146 миллионов граждан РФ – и не потому, что их перестанут выпускать, а потому, что их никто не будет впускать. Еще вчера это казалось невозможным – но и выступление сборной на Олимпиаде без флага тоже, прямо скажем, казалось невозможным, тем более из-за какого-то там неясного допинга.

Мы продолжаем сохранять олимпийское спокойствие. Действительно, чего беспокоиться? Мы тоже можем открыть телефонную книгу и какой-нибудь список составить. Всех членов американского конгресса туда переписать что ли, и половину сенаторов. Правда тут есть недостаток: если против этих господ ввести санкции, жизнь Америки от этого не изменится ни на йоту. А уж если запретить всем им въезд в Россию, то они этого, пожалуй, и не заметят, что обидно.

Тем не менее как-то отвечать надо. По возможности расширять границы нашего русского мира и соответственно уменьшать их "свободный мир". В Крыму этот процесс уже пошел, ведь главное — начать, как учил нас генсек-развальщик. Раньше это называлось "соцлагерем", или странами Варшавского договора, или еще как-то. Сейчас через ЕврАзЭС или без него надо приумножать свои владения. То есть, те границы куда не пустят американских граждан из наших черных списков. Пока они могут, скажем, и в красавицу-Прагу прокатиться, и на знаменитое озеро Балатон в Венгрии, не говоря уж о молдавских винных подвалах или румынских мебельных фабриках, поставщиках еще австро-венгерского императорского двора. Всюду им пока дорога и почет – и наша задача эту дорогу перерезать, даже если придется расширить границы России и за пределы советских. Ну нельзя оставлять все эти доклады и списки совсем уж безответными.

Конечно, премьер-министр пошутил, дескать непопадание в эти списки – повод уволиться. Однако увольняться никто из чиновников не пожелал, видимо рассудив, что все там будут рано или поздно. Некоторые либеральные фигуры из списка вычеркнули. некоторые патриотические наоборот не включили, то есть имеются нюансы. Однако картина вполне понятная. Закручивают нашего брата олигарха на последнюю гайку. Само собой, главное тут – теснее сплотить наши широкие ряды. И сохранять пресловутое олимпийское спокойствие. И порох держать сухим.