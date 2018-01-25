Путин оценил Ту-160М2 в полете

Новый самолет с заводским номером 0804, за полетом которого наблюдал глава государства, получил имя первого главнокомандующего ВВС России Петра Дейнекина. Эта уникальная машина сопоставима по своим боевым возможностями с мощью атомной подводной лодки: она способна летать на сверхбольших высотах со сверхзвуковой скоростью, и нести в своем боекомплекте крылатые ракеты с ядерными зарядами, наводя ужас на вероятного противника.

Полет новейшего сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М2 в Казани стал ключевым событием дня в сфере ОПК. Во-первых, потому, что за демонстрационным полетом нового ракетоносца наблюдал прибывший в Татарстан президент России Владимир Путин. Во-вторых, из-за уникальности самого ракетоносца, вернувшегося после глубокой модернизации "в строй" ВВС России.

На сегодняшний день Ту-160М2 – самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла в мире. Он один из мощнейших военных самолетов в истории мировой авиации.

Ранее в своей военной колонке на Dni.Ru я уже писал о том, что в 2015 году руководством страны было решено восстановить производство стратегических ракетоносцев в Казани. Буквально за два года конструкторы Казанского авиазавода сумели, объединив все новейшие отечественные разработки в сферах систем связи, радиоэлектронной борьбы, навигации и управления вооружением, в обстановке полной секретности создать этот уникальный самолет.

Новый Ту-160М2 внешне почти не отличим от советского красавца – Ту-160 "Белого Лебедя". Однако "начинка" нового ракетоносца кардинально отличается от своего предшественника. Благодаря глубокой модернизации, эффективность Ту-160М увеличится на 60%, заявляют разработчики.

Под Ту-160М2 созданы: автоматическая бортовая система управления, инерциальная навигационная система, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронной борьбы, топливомерно-расходомерные системы, и так далее. Самолет оснащается новыми двигателями и крылатыми ракетами Х-БД, которые, как предполагается, смогут поражать цели на расстоянии до пяти тысяч километров.

Новый ракетоносец будет преодолевать расстояние более 12 тысяч км на одной заправке. В боевом применении Ту-160М2 будут использовать противоположную НАТО стратегию: в отличие от концепции применения ВВС США, подразумевающей, что американские самолеты должны проникнуть в воздушное пространство противника и там "отбомбиться", новый Ту-160 М2, способный разгоняться свыше 2-х чисел Маха, в случае боевых действий будет вставать на курс, выпускать в сторону противника крылатые ракеты, и затем максимально быстро возвращаться в свое воздушное пространство. В Минобороны России уже планируют приобрести не менее 50 самолетов Ту-160М2, серийный выпуск которых начнется в 2023 году.

