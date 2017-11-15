Ракета с Ту-160М2 улетит на пять тысяч километров

В Пентагоне царит страх и недоумение: модернизированная версия стратегического ракетоносца Ту-160М2 совсем скоро "встанет на крыло". Эта авиационная машина по своим характеристикам сопоставима с мощью атомной подводной лодки. Она способна перемещаться на самых больших высотах со сверхзвуковой скоростью, и при этом уничтожить крылатыми ракетами с ядерными зарядами, как минимум, одно из побережий США. И мы увидим этот самолет в деле уже в ближайшие месяцы, а именно – в феврале 2018 года, когда пройдут генеральные испытания новой машины.

Новейшая модернизация сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков – Ту-160М2 –собрал все новейшие российские разработки в сферах систем связи, радиоэлектронной борьбы, навигации и управления вооружением. Этот во всех отношениях уникальный стратегический ракетоносец производят в обстановке полной секретности на Казанском авиазаводе.

При внешнем сходстве со своим старшим братом – советским Ту-160 "Белым Лебедем" – этот самолет будет полностью от него отличаться по оснащенности, авионике и носимому вооружению. Под Ту-160М2 уже созданы новые бортовые системы, бесплатформенная инерциальная навигационная система, комплекс радиоэлектронной борьбы и топливомерно-расходомерные системы.

Будущие Ту-160М2 также оснащаются новыми двигателями и крылатыми ракетами с более высокими ТТХ. Речь идет о ракете Х-БД, которая, как предполагается, будет иметь возможность поражения цели на расстоянии до 5000 километров. Российские авиаконструкторы уверены, что новые "Белые лебеди" будут неуязвимыми для систем ПВО Patriot, на которых сегодня основана концепция противовоздушной обороны НАТО.

В отличие от концепции применения ВВС США, подразумевающей, что американские бомбардировщики должны проникнуть в воздушное пространство противника и там "отбомбиться", стратегические ВВС используют другую стратегию: новый Ту-160 М2, способный развивать скорость свыше 2-х чисел Маха, в случае боевых действий будет вставать на нужный курс, выпускать в сторону противника крылатые ракеты (летящие до 5 тысяч км), и затем максимально возвращаться в защищенное воздушное пространство.

Сегодня в Минобороны России планируют приобрести не менее 50 машин Ту-160М2. В Пентагоне США к этим заявлениям российского оборонного ведомства уже отнеслись с нескрываемой тревогой.