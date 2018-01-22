Несмотря на то, что Россия пока отправила только первую партию ЗРС С-400 в Поднебесную, это весьма серьезная новость с точки зрения военной геополитики. И вот почему...



Si vis pacem, para bellum (с латинского – "хочешь мира – готовься к войне") – говаривали древние римские военачальники. Не случайно, кстати, так был назван и германский пистолет Luger Parabellum – по последним словам этой крылатой фразы.

Однако времена не стоят на месте, и в реалиях ХХI века римскую пословицу можно переиначить так: "Хочешь мира – размещай С-400". О подписании контракта между Россией и Китаем на поставку четырех дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" впервые стало известно еще в ноябре 2014 года. В руководстве российского ОПК тогда уточняли, что первую партию "Триумфов" китайцы получат не раньше 2018 года – так, собственно, и произошло.

В 2017 году Россия обучила группу офицеров ПВО из Китая использованию системы С-400. Обучение китайский военнослужащих стало частью контракта по поставке систем С-400 на сумму около 3 млрд долларов. При этом, подписанный с Китаем договор не предусматривал передачу технологий или лицензионное производство этих уникальных систем.

Учитывая, что Китай проплатил поставку четырех дивизионов, можно предположить, что на данный момент в распоряжении Поднебесной уже имеется 8 пусковых установок "Триумфа". В настоящее время военные эксперты не спешат связать поставки первого дивизиона С-400 в Китай с силовой напряженностью на Корейском полуострове.

Впрочем, само присутствие в тихоокеанском регионе многочисленных сил НАТО, а также развертывание Вашингтоном систем противоракетной обороны в Японии и Южной Корее, тревожит Пекин, и заставляет применять контрмеры. В любом случае, поставка российских ЗРС Китаю – это явная дипломатическая победа Москвы над Вашингтоном.

При этом замечу, что Пекин поддерживает военно-техническое сотрудничество с Москвой со времен основания СССР. В течение многих лет Китай вооружал свою армию советскими системами противовоздушной обороны семейства "С", и потому не удивительно, что и в ХХI веке Поднебесная остается нашим надежным партнером в сфере ОПК.

Следующим крупным покупателем С-400 стала Турция: напомним, что летом 2017 года президент Турции Эрдоган заявил о подписании соглашения о покупке российских комплексов С-400. Таким образом, Турция стала первой страной – членом НАТО, купившей российский "Триумф".

Кроме Китая и Турции, уже подписаны соглашения о приобретении систем С-400 оборонными ведомствами Индии и Саудовской Аравии. Система С-400 производства российского концерна "Алмаз-Антей" предназначена для поражения всех средств воздушного нападения и разведки, включая самолеты, защищенные по технологии "стелз", межконтинентальные баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и другие воздушные цели.

