Печальный опыт покупки секса за деньги

Недавно, в подвыпившей мужской компании, где, по воле случая, я оказалась единственной дамой, начали обсуждать проституток. Это произвело на меня такое впечатление, что и не описать. Мир розовых пони был полностью разрушен. Я поняла, что самый непривлекательный, небогатый и нехаризматичный мужчина может получить свою порцию качественной эротики за сущие копейки. Такой вот несправедливый мир.

Послушав о подвигах друзей, я почувствовала даже некоторую обиду – а для женщин секс за деньги бывает? Где его искать, если вдруг понадобится? Сколько стоит? Решила провести свое расследование.

На сайте "досуга" обнаружила восемь мужских анкет с телефонами. На фото были милые мальчики от 18 до 25 лет, цены же показались мне подозрительными – от 500 рублей. Но, все-таки, решила обзвонить всех. Шесть из восьми указанных телефонов не существовали в принципе. Анкеты оказались фейком. Один звонок проходил, но там долго не брали трубку. Так и не удалось дозвониться. И по одному номеру, наконец, ответили. Пожилой женский голос сказал, что Ванечка ушел к другу, а телефон забыл дома, позвоните попозже.

На еще одном сайте обнаружила мужчину южного типажа, лет 45, с переломанной переносицей, на фоне бабушкиной шторы. Обещал исполнить все фантазии. Написала по указанному номеру – мужчина хотел 2000 рублей. Сказала, что если надумаю, то напишу позже, спасибо. Долго слал смс типа "киса, ку-ку", "ну где же ты", пока я его не заблокировала.

Поняла, что именно секс за деньги – не самая востребованная услуга. Решила поискать среди массажистов – вдруг кто-то предлагает эротический массаж за деньги? После непродолжительных поисков два объявления такого рода нашлось. Первое – с фото. Пожилой мужчина в красных трусиках позировал на фоне моря в Геленджике. Мужчина был лыс, морщинист, неспортивен и неэлегантен. За труды хотел 2,5 тысячи рублей в час, что мне показалось хамством. Такие бесплатно бегают в каждой подворотне. Звонить и уточнять, правдиво ли объявление, не стала.

Второе объявление было без фото. Может быть, там и скрывается эффектный принц? Написала принцу со своего аккаунта в соцсети ВК. Обещан был эротический массаж с продолжением. Молодой человек даже назвал заведение, где действительно учат таким премудростями (эротическому массажу). Выслал свое фото. Оказалось, он действительно привлекательный парнишка, чем-то неуловимо выдававший дагестанское происхождение. Поглядев мои фото на странице, очень оживился, и начал уже знакомое "киса, ку-ку, где же ты". Его тоже пришлось заблокировать. На этом мои поиски и окончились.

Выводы оказались неутешительными – в среднем ценовом сегменте угодливых молодых жиголо днем с огнем не сыщешь. Мужчины у нас привыкли секс потреблять, а не продавать. А собственные их характеристики как товара на сексуальном рынке практически нулевые.