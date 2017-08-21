Как повысить эффективность надомной работы

Человек, который выбрал удаленную работу, имеет на это свои причины. Это могут быть отсутствие возможностей работать в офисе или личные побуждения, например, путешествия или просто желание быть свободным. При наличии удаленной работы, жизнь и работа человека очень плавно интегрированы друг в друга. Нет четких временных разграничений, как в офисе. Поэтому одна из основных проблем удаленного сотрудника, заключается в том, что он не может вовремя переключаться с одного на другое.

Когда мы выходим в офис из дома сама офисная обстановка располагает к работе и даже обязывает. Когда мы работаем дома, у нас смешивается личная жизнь и работа.

Вот несколько советов удаленным сотрудниками для повышения эффективности работы дома.



Дисциплина и график

Старайтесь создать для себя четкий график, расписание дня. Утро должно начинаться в одно и тоже время. Определенное время должно быть отведено на утренние процедуры, приемы пищи и личные дела.

План работы

С вечера предыдущего дня нужно составить план действий на завтрашний день. Желательно вести электронный планер или ежедневник. И утро начать с прочтения этих записей.

Дело дня

Всегда выделять одно или несколько самых важных дел. Сделать его первым, а потом уже текущие дела. Лучше выполнить самое важное в первой половине дня, когда ясная, свежая голова и много энергии.

Приоритеты

Всегда при общении с руководителем задавать вопросы о приоритетных задачах, так как зачастую сотрудник, не зная этого, выполняет более интересные для него задачи, нежели приоритетные для руководителя.

Отдых

Каждый час нужно обязательно давать себе отдых, перерыв в 15 минут. Если у вас интенсивный 8-часовой график, обязательно нужно отдыхать и телу, и мозгу. Поэтому следует выбрать занятие, не связанное с компьютером или гаджетом, на котором вы работаете. Желательно "выходить" из рабочей атмосферы, например, выпить чай, сделать уборку или физические упражнения. Зарядка для глаз тоже очень рекомендуется.

Еда

Удаленный сотрудник сам себе организовывает рабочее пространство, многие едят во время работы перед компьютером в ущерб своему здоровью. Для того, чтобы прием пищи был в пользу, он должен быть осознанным. То есть? посвятить все свое внимание приему пищи, не отвлекаясь на посторонние вещи.

Рабочая среда

Организуйте свой рабочий стол максимально грамотно, удобно, синхронизировано, и это повысит вашу эффективность. Например, рабочая информация, инструменты, вкладки, ссылки в одном браузере. Личное в другом, чтобы не отвлекаться на уведомления, личные сообщения и социальные сети.

Концентрация

Понаблюдайте за собой. Если вы не можете сконцентрироваться в обычной атмосфере, тогда стоит уединяться, выделять для себя рабочую зону, где вас временно никто не побеспокоит. Еще существует телесно-тактильное погружение в рабочую среду. Одна моя знакомая, которая очень часто проводила вебинары, всегда одевала туфли, понимая, что их на экране не будет видно. Она тем самым давала знать своему организму, что настало время погружения в работу.

Надежная техника и хранение рабочих документов

Очень важно иметь качественные гаджеты, с помощью которых вы работаете. Чтобы перед сдачей работы, ничего не сломалась. Нужно дублировать и хранить важную рабочую информацию в облачных хранилищах, дабы не потерять ее.

Итоги

В завершении рабочего дня нужно обязательно проанализировать насколько работа была эффективна, чтобы было выполнено в срок и правильно, над чем стоит еще поработать, какие были совершены ошибки.

У каждого может быть своя формула, ее просто нужно найти. Самое главное: работая удаленно нужно понимать, что вы можете быть также эффективны, как и работая в офисе. Главное – иметь желание и стремиться выстроить свой рабочий день и график таким образом, чтобы он был и продуктивным, и комфортным для вашего здоровья.