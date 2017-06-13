Украина предприняла пятую попытку к бегству

Ну вот и прошел День России. Мы его отмечали кто как мог. Кто на шести сотках, кто на шести гектарах. А некоторые вообще на Канарах.

Страна у нас разная, многообразная. И мы путешествуем за границу, перемещаемся каждый сам по себе. А вот Украина решила массово рвануть в соседнюю с ней Европу. Безвизовый режим с ней заимела. И возникает вопрос: что она с этого получит.

Некоторые говорят – да ну, ерунда. Права на работу "безвиз" не дает. Можно девяносто дней в Париже тусоваться, и то, если средства позволяют. А кому они в некогда небедной, но ныне обнищавшей стране позволяют-то? Только "увидеть Париж и умереть", давясь последним фондю. Все равно что "дорогому россиянину" смотаться в Турцию – тоже без визы, и все цветет и пахнет, но надо назад возвращаться. Там ты в пейзаж не вписываешься – на тебе-то узоров нет и цветы не растут. Мол и граждане "Незалежной", что побежали запасаться биометрическими паспортами, побесятся, да и успокоятся.

Пускай, несмотря на обилие призывов слетать в Лондон на уик-энд, даже рядовой француз из глубинки и поездку в собственную столицу рассматривает как большое событие, достойное обсуждения с друзьями, все-таки это дает ему чувство причастности к большой Европе в которую и Англия входила еще недавно пока не ушла в измену, то есть в "Брекзит". Так что тут пан Порошенко, цитирующий строчки Лермонтова про "Немытую Россию", не так уж неправ, как нам хотелось бы. Визовый режим со вчерашним "братским народом" закроет к нам двери не только поднадоевшим фамильярным гастарбайтерам, но и вообще не даст никому увидеть нашу московскую парадную витрину, до сих пор производящую на украинцев позитивное впечатление богатством Тверской и "Москва-сити". Осторожно, двери закрываются – с одной стороны, а с другой наоборот "велкам".

Вот граждан Катара перестали пускать в Мекку, и кому-то может быть кажется, что это пустяк, но верующие другого мнения. Приехал паломник – а главная мечеть для него закрыта, в рамках санкций за, якобы, поддержку терроризма. Жалуйся хоть родному эмиру, хоть Трампу, хоть Аллаху – но, выходит, зря ехал. Никакие конвенции по правам человека не помогут. То есть Москва, образно говоря, "Меккой" быть перестает, если и была для кого-то, а теперь эта самая святыня – Париж, Берлин, Брюссель и всюду где безвизовый режим. Такая вот история с географией.

Тут можно еще порассуждать на тему "что есть европейцы" и "кто они есть". Жителям старушки-Европы капитализм в общем и целом нравится. То есть они не питают особых иллюзий, но плоды рынка сладки – главное, чтобы их было побольше. Пусть денег немного – зато аккуратный коттедж, а не нищая изба, маленькое хозяйство – зато свое, никакой реноватор не подкопается. И украинцы стараются в эту систему вписаться, с ужасом вспоминая как их заставляли покупать и даже производить "совковую" технику. Лучше вовсе без промышленности. Ну а если "прямо не пролезем, мы пройдем бочком", как поют неунывающие и вездесущие Потап с Настей Каменских. Ну пускай швырнут хоть десять евро за вечер как обслуге в ресторане – но уж лучше на Монмартре, чем в имперском московском кабаке. Се ля ви.

С другой же стороны луны Рада и МИД Украины тоже хотят ввести визовый режим – уже для российских граждан, пытающихся, например, отдохнуть на пляжах Одессы. Намерение киевских властей контролировать бывших братских россиян любви не добавит. Украина все время пыталась от нас сбежать – и в революционные годы, с приходом к власти гетмана, и в перестроечные, когда она хоть и отделилась от осколков СССР, но старалась все время уйти еще дальше, устроив после еще два майдана с Януковичем в промежутке. То есть нынешний "безвиз" – это где-то уже пятая по счету "попытка к бегству", желание разорвать связи с "русским миром" и "тоталитаризмом с востока". Раньше страна стояла на краю пропасти, но теперь она сделала шаг вперед, причем упорно продолжает шагать и шагать даже без твердой земли под ногами.

Для России экс-окраина империи закрывается как устрица, по всем направлениям. Убрано авиасообщение, та же участь может постичь и все остальные виды транспорта. То есть теперь эта страна к нам повернулась прямо как Польша. Но у нас регулярно отмечают день России — без бывших национальных окраин, оттягивавших ресурсы и когда-то дразнивших благополучием. Даже и грузин был в советских анекдотах символом богача. Теперь же анекдоты новые, жизнь, так сказать, с чистого, неразлинованного листа. Как говорится – следите за новыми пограничными линиями.