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Украина предприняла пятую попытку к бегству

Фото: GLOBAL LOOK press
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Ну вот и прошел День России. Мы его отмечали кто как мог. Кто на шести сотках, кто на шести гектарах. А некоторые вообще на Канарах.
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Страна у нас разная, многообразная. И мы путешествуем за границу, перемещаемся каждый сам по себе. А вот Украина решила массово рвануть в соседнюю с ней Европу. Безвизовый режим с ней заимела. И возникает вопрос: что она с этого получит.

Некоторые говорят – да ну, ерунда. Права на работу "безвиз" не дает. Можно девяносто дней в Париже тусоваться, и то, если средства позволяют. А кому они в некогда небедной, но ныне обнищавшей стране позволяют-то? Только "увидеть Париж и умереть", давясь последним фондю. Все равно что "дорогому россиянину" смотаться в Турцию – тоже без визы, и все цветет и пахнет, но надо назад возвращаться. Там ты в пейзаж не вписываешься – на тебе-то узоров нет и цветы не растут. Мол и граждане "Незалежной", что побежали запасаться биометрическими паспортами, побесятся, да и успокоятся.

Пускай, несмотря на обилие призывов слетать в Лондон на уик-энд, даже рядовой француз из глубинки и поездку в собственную столицу рассматривает как большое событие, достойное обсуждения с друзьями, все-таки это дает ему чувство причастности к большой Европе в которую и Англия входила еще недавно пока не ушла в измену, то есть в "Брекзит". Так что тут пан Порошенко, цитирующий строчки Лермонтова про "Немытую Россию", не так уж неправ, как нам хотелось бы. Визовый режим со вчерашним "братским народом" закроет к нам двери не только поднадоевшим фамильярным гастарбайтерам, но и вообще не даст никому увидеть нашу московскую парадную витрину, до сих пор производящую на украинцев позитивное впечатление богатством Тверской и "Москва-сити". Осторожно, двери закрываются – с одной стороны, а с другой наоборот "велкам".

Фото: GLOBAL LOOK press

Вот граждан Катара перестали пускать в Мекку, и кому-то может быть кажется, что это пустяк, но верующие другого мнения. Приехал паломник – а главная мечеть для него закрыта, в рамках санкций за, якобы, поддержку терроризма. Жалуйся хоть родному эмиру, хоть Трампу, хоть Аллаху – но, выходит, зря ехал. Никакие конвенции по правам человека не помогут. То есть Москва, образно говоря, "Меккой" быть перестает, если и была для кого-то, а теперь эта самая святыня – Париж, Берлин, Брюссель и всюду где безвизовый режим. Такая вот история с географией.

Тут можно еще порассуждать на тему "что есть европейцы" и "кто они есть". Жителям старушки-Европы капитализм в общем и целом нравится. То есть они не питают особых иллюзий, но плоды рынка сладки – главное, чтобы их было побольше. Пусть денег немного – зато аккуратный коттедж, а не нищая изба, маленькое хозяйство – зато свое, никакой реноватор не подкопается. И украинцы стараются в эту систему вписаться, с ужасом вспоминая как их заставляли покупать и даже производить "совковую" технику. Лучше вовсе без промышленности. Ну а если "прямо не пролезем, мы пройдем бочком", как поют неунывающие и вездесущие Потап с Настей Каменских. Ну пускай швырнут хоть десять евро за вечер как обслуге в ресторане – но уж лучше на Монмартре, чем в имперском московском кабаке. Се ля ви.

Фото: GLOBAL LOOK press

С другой же стороны луны Рада и МИД Украины тоже хотят ввести визовый режим – уже для российских граждан, пытающихся, например, отдохнуть на пляжах Одессы. Намерение киевских властей контролировать бывших братских россиян любви не добавит. Украина все время пыталась от нас сбежать – и в революционные годы, с приходом к власти гетмана, и в перестроечные, когда она хоть и отделилась от осколков СССР, но старалась все время уйти еще дальше, устроив после еще два майдана с Януковичем в промежутке. То есть нынешний "безвиз" – это где-то уже пятая по счету "попытка к бегству", желание разорвать связи с "русским миром" и "тоталитаризмом с востока". Раньше страна стояла на краю пропасти, но теперь она сделала шаг вперед, причем упорно продолжает шагать и шагать даже без твердой земли под ногами.

Для России экс-окраина империи закрывается как устрица, по всем направлениям. Убрано авиасообщение, та же участь может постичь и все остальные виды транспорта. То есть теперь эта страна к нам повернулась прямо как Польша. Но у нас регулярно отмечают день России — без бывших национальных окраин, оттягивавших ресурсы и когда-то дразнивших благополучием. Даже и грузин был в советских анекдотах символом богача. Теперь же анекдоты новые, жизнь, так сказать, с чистого, неразлинованного листа. Как говорится – следите за новыми пограничными линиями. 

13 июня 2017, 16:26

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