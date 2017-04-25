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Как зарабатывать деньги не выходя из дома

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer
Евгения Попова

Евгения Попова блогер

 Эксперт в подборе, контроле и управлении персоналом, основатель кадрового агентства по подбору удаленных сотрудников, специалист по продажам в интернете, консультант по организации удаленных отделов продаж.
Не секрет, что опыт работы требуется даже начинающему специалисту. Но где его взять в удаленной работе, если, например, ранее вы трудились в офисе?
прочитано 370 раз

Даже если у вас отсутствует опыт удаленной работы, а вакансия очень близка и интересна, обязательно воспользуйтесь шансом и откликнетесь. Существует множество вариантов работы в интернете, где компания готова взять потенциально подходящего кандидата и обучить его. Предлагаю более подробно рассмотреть такие вакансии и начать действовать.

Администратор социальных сетей

Например, компания продает одежду через социальные сети, Instagram и группу "ВКонтакте". Нужен сотрудник, который занимается ведением проектов в сетях. Его функции – создание и наполнение контента (размещение фотографий с изделиями и текстовое описание), общение с потенциальными клиентами (своевременные ответы на комментарии и вопросы), организация конкурсов (стратегия продвижения акций продумывается руководителем компании, сотрудник активно переписывается).

За один такой проект можно зарабатывать от 10 000 рублей. В месяц можно вести два-три проекта.

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer

Удаленный ассистент руководителя

Перед работником могут стоять самые разнообразные задачи, от поиска информации до ведения проектов. Такой человек должен уметь планировать, делать прогнозы, работать оперативно и находить решения в нестандартных ситуациях. Особенность данной должности в том, что не нужно обладать какими-то особыми навыками. С технической точки зрения для начала потребуется лишь свободное владение компьютерной техникой и знание базовых Ms Office-программ.

В то же время соискателю на такую вакансию важно обладать определенными качествами. Например, уметь работать в условиях многозадачности, быть ответственным, выполнять задания вовремя, быть грамотным, коммуникабельным, аккуратным, приспосабливаться к быстро меняющимся условиям, координировать и распределять свою работу. Заработная плата удаленного личного помощника может варьироваться от 15 000 рублей в месяц и расти по мере развития навыков. При этом оплата может быть фиксированной или это может быть оклад плюс процент от продаж компании. График – свободный, но сотруднику на этой должности важно быть на связи.

Оператор call-центра

Вакансия подходит коммуникабельным и общительным людям. Обычно такие специалисты требуются интернет-предпринимателям. Нужно звонить клиентам, которые оставили заявки на сайте, или отвечать на звонки потенциальных клиентов.

Для начала работы нужно подключить интернет и купить гарнитуру, изучить скрипт и техники работы с возражениями (этот материал предоставляется работодателем). Впоследствии необходимо быстро научиться работать в программе СРМ (эта система в каждой компании своя, и главное – ее освоить).

Очень важно обеспечить тишину при общении с клиентом, поэтому если у вас дома шумно, заранее выделите себе уютно местечко для работы и звонков. Уровень зарплаты зависит от результата работы, количества клиентов и звонков. Можно рассчитывать на вознаграждение от 15  до 50 тысяч рублей в месяц.  

Фото: GLOBAL LOOK press/Thomas Goos

Копирайтер-рерайтер

Название вакансии говорит само за себя. Копирайтинг – это работа с текстами (чаще – написание продающих текстов). Уровень сложности вакансии бывает разный. Самый простой вариант для начинающего – работа с аудиозаписями и их перевод в печатный текст, сокращение больших текстов с сохранением содержания, придумывание слоганов, написание презентаций.

Работа не требует специального образования в том случае, если эти тексты не выполняют функцию продающих. Главное – грамотно писать и иметь навыки редакторского дела. Но если вы ранее работали в сфере продаж или в маркетинге, то можете претендовать на более сложные позиции.

Вакансия интересна тем, что можно работать на одну компанию, а можно устроиться одновременно к нескольким работодателям. Все будет зависеть от количества свободного времени и объема работы заказчика. Ориентировочный доход – от 20 до 45 тысяч рублей в месяц.

При определении своей первой "удаленной" профессии, не забывайте: главное – с чего-то начать. На самом первом этапе нужно просто пройти этот путь – от удаленного собеседования до организации своего рабочего дня. Возможно, что выбранная вами массовая востребованная профессия превратится в любимое дело, а возможно, вы станете успешно развиваться внутри компании. И кто знает, что интересного впоследствии вам смогут предложить руководители, которые создали свою удаленную команду и увидели ваш потенциал. 

25 апреля 2017, 12:29

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