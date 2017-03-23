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Как научиться зарабатывать в интернете

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Евгения Попова

Евгения Попова блогер

 Эксперт в подборе, контроле и управлении персоналом, основатель кадрового агентства по подбору удаленных сотрудников, специалист по продажам в интернете, консультант по организации удаленных отделов продаж.
В удаленной работе много интересных профессий, и бывает сложно определиться в каком направление развиваться тебе. Есть страх, что может не понравится или будет сложно научиться новому. А хочется заниматься той работой, которая будет соответствовать интересам и приносить хороший доход. В начале пути всегда есть сомнения куда идти. И лучше посоветоваться, чем самостоятельно набивать "шишки".
прочитано 1331 раз

Совет 1: Начните с самого востребованного и простого. В начале пути выбирайте ту профессию, которую очень легко освоить за неделю без особых навыков. Это поможет адаптироваться в интернет-пространстве и почувствовать уверенность в своих силах.

Совет 2: Начните активно действовать, а не рассуждать! Можно годами чего-то хотеть, но так и не начать пробовать. Поэтому, если ставите цель найти удаленную работу, нужно очень много искать подходящих вакансий, откликаться на них и не лениться проходить собеседования. Даже если вам 10 раз отказали, поверьте – на 11 раз вы уже научитесь понимать, что требуется работодателю и как этому соответствовать. Возможно именно следующая попытка – самая результативная.

Совет 3: Не спрашивайте советы у тех, кто ничего не понимает в удаленной работе. Вы услышите много сомнений, страхов и мнений чужих людей. Поэтому, чтобы не останавливаться на выбранном тобой пути, ищите тех, кто уже имеет подтвержденный результат и работает удаленно. Напишите ему сообщение в социальных сетях и спросите совета, с чего он начинал свой путь и как нашел удаленную работу. Не знаете как найти такого человека? Зайдите в профильные группы удаленной работы и посмотрите личные ленты ее участников. Наверняка увидите какой-нибудь пост, где человек делится своими эмоциями и образом жизни будучи сотрудником, работающим дома.

Совет 4: Найдя работу, не бойтесь, если предлагают после собеседования пройти бесплатную стажировку. Это хороший признак того, что компания заботится о знаниях своих сотрудников. Бесплатная – это не значит, что вы потратите свое время и ничего не заработаете. Посмотрите на эту ситуацию с другой стороны: вы не платите деньги за знания, вам их дарят. Поэтому, всегда старайтесь проявить себя максимально результативно на этапе стажировки. Если вы пройдете удачно ее, высока вероятность, что именно вас примут на работу.

Фото: GLOBAL LOOK press/picture alliance

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Если говорить кратко и в общем про эти профессии, то в среднем зарплата по каждой из них составляет в среднем 15 000 рублей в месяц, при этом – график свободный, а перспектив и вариантов развития – множество!

23 марта 2017, 11:35

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