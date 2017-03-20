Как женщине заработать деньги не выходя из дома

В современном обществе уже давно принято, что женщина может работать наравне с мужчиной. Но практически у каждой женщины в жизни появляются дети, которые тоже требуют постоянного присмотра и внимания.

Когда есть дети и обычная нехватка денежных средств на регулярные расходы (ипотека, кредиты, школы, садики) жизнь подталкивает к тому, что нужно больше работать и при этом заниматься семьей. Сейчас большинство женщин, находясь дома, интересуются дополнительным заработком в интернете, чтобы работать вне офиса. Это самое современное и комфортное решение для многих домохозяек. Уже в 2017 году, статистика площадок по поиску работы показывает, что спрос на удаленную работу у соискателей вырос на 5%, а вакансии, которые размешает работодатель, все больше приобретают удаленный характер.

Отличный пример Марии из Тамбова, которая сидя в декрете в 32 года, уже через год купила себе машину и решила финансовые проблемы в семье. А началось с того, что мужа на работе сократили, в итоге нечем было оплачивать ипотечный кредит, а ведь у них еще двое детей. Выбора не было, начала искать удаленную работу дома. Сначала работала администратором социальных сетей (вела группу в популярной сети, писала посты, отвечала на вопросы клиентов), а через год научилась делать дизайн сайтов. Теперь она свободно работает и хорошо зарабатывает, пока один ребенок играет или спит, а второй – в садике.

Статистика показывает, что число компаний, организующих удаленные вакантные места, постоянно растет.

Другой пример. Елена из Калуги, будучи студенткой на последних курсах университета, за 4 года объездила половину Европы, совмещая путешествия с учебой и удаленной работой. Ей достаточно было пройти недельную стажировку оператором в интернет-магазине, купить ноутбук и консультировать клиентов подтверждая заказы через интернет. Путешествовать оказалось легко, так как работая вне офиса, не важно где территориально ты находишься, главное, чтобы был хороший интернет. А как ей завидовали сокурсники, которые учились и подрабатывали в офисе, при этом могли позволить себе отдых только два раза в год!

Помимо удаленной работы на компанию, можно точно так же в интернете развивать свое дело. Идей для реализации – масса! Для примера – история 36-летней Ирины, которая очень любила заниматься рукоделием. В итоге у нее накопилось очень много работ. Она делала цветочные композиции из бисера, фоамирана, фетра. Так же писала картины и занималась скрапбукингом (изготовлением открыток, альбомов, рамок, предметов интерьера). Ирина решила воспользоваться возможностями интернета, организовала страницы в социальных сетях, и ее очень удивило, насколько востребованным оказалось ее творчество. Мало того, что раскупили практически все выставленные товары, так еще и поступило множество заказов. Что тут говорить, теперь у нее уже есть свой интернет-магазин и студия детского творчества.

Основным преимуществом удаленной работы является управление собственным временем. Если рассмотреть пример работы обычного офисного работника, то, наверное, уже всем известно, что сама работа из стандартных восьми часов, занимает лишь половину этого времени, а остальное время обычно тратится на общение с коллегами, чаепитие, дорогу и так далее. А ведь это, так скажем свободное время, можно потратить с пользой.

Основным преимуществом удаленной работы является управление собственным временем.



Статистика показывает, что число компаний, организовывающих удаленные вакантные места, постоянно растет. К 2020 году процент виртуальных сотрудников вырастет до 20%. Ведь организациям на самом деле это очень выгодно: не нужно оплачивать аренду офиса, не нужно оплачивать коммунальные услуги, а также обеспечивать канцелярией и постоянным техническим обслуживанием техники (компьютеров). Есть успешный опыт работы одного крупного банка. У этого банка всего один офис в Москве, хотя работает он по всей России. Просто все остальные сотрудники на удаленной работе. Не стоит думать, что в удаленной работе невозможно достичь хорошей должности и высоких зарплат. Так же, как и в обычной работе, есть повышения в должности на более сложные и ответственные вакансии. Можно начать работать оператором интернет-магазина, а через год стать руководителем и возглавить удаленный отдел операторов. Плюсом является то, что на тебя больше смотрят именно как на специалиста, а не выстраивают личные связи и дружеские предпочтения.

Но не следует мечтать о беззаботной жизни только из-за того, что вы поменяете деловые туфли на уютные тапочки: работа из дома или фриланс требуют армейской дисциплины. Если же с самоорганизацией проблем нет, пора закатать рукава и сделать шаг навстречу щедрому нанимателю.