Когда женщинам пора "снизить планку"

Много раз слышала о том, что после определенного возраста (обычно лет после 30-35) женщина должна "снизить планку". Другими словами, выбирать мужчин поплоше, пострашнее и победнее, мол, сама ведь уже не первой молодости.

А уж лет после 40-45, дама и вовсе должна быть благодарна за любое внимание. И, если кандидат в любовники не ходит под себя, тут же бросаться ублажать его борщом и сексом.

Примерно так хотелось бы видеть положение дел многим мужчинам – себя-то они со счетов списывать не привыкли. Дамы бурно протестуют, но с грустью отмечают горькую правду: поклонников действительно стало несколько меньше, чем в 16 лет. Однако, кушать из помойки все равно не хочется. Как же быть? Когда реально приходит время "снизить планку"? И что делать, если тебе уже "не 16"?

Недавно мне на глаза попалось одно интересное исследование ученых, которое полностью ответило на этот вопрос.

Начиная с 27-30 лет женские репродуктивные возможности начинают снижаться. И поэтому, – пишут ученые, – сама природа подсказывает женщине необходимость … изменить стратегию поиска. Эта стратегия должна стать активной.





Если молоденькая студентка никого не ищет, а только отбивается от гнусных предложений, то женщине постарше нужно разработать план, который позволит ей знакомиться и общаться с подходящими мужчинами. Вот и вся задачка.

Не нужно снижать никакие планки, питаться мусором, кидаться на пьющих дворников и безработных маменькиных сынков. Нужно просто перестать мнить себя добычей, ускользающей ланью, и превратиться в охотницу!

Речь уже не идет о том, чтобы отбиваться от мужчин, как неискушенная школьница. Зрелость – время стать отличным стратегом, режиссером собственных знакомств, коварной соблазнительницей, а не испуганной козочкой.

Некоторых женщин, привыкших к повышенной мужской активности, необходимость самой быть активной может напугать, или даже оскорбить. Как это так, я буду предлагать себя сама? Что я, бесплатная проститутка теперь? Нет! Бесплатной проституткой быть не надо. Это, наверное, даже хуже, чем просто снизить требования. Речь идет о том, чтобы используя мозги и опыт сделать общение с подходящими тебе мужчинами наиболее вероятным. Научиться их соблазнять и заинтересовывать собой. Стать сценаристом собственной личной жизни, а не ее жертвой.

Нет ничего унизительного в том, чтобы активно общаться на сайтах знакомств, появляться в развлекательных центрах и фитнес-клубах, обедать в кафе, подмигивать симпатичному незнакомцу. Нет ничего унизительного в том, чтобы каждый день методично фильтровать мужской поток, выискивая и сознательно обольщая того, кто нужен тебе, и кто заинтересуется тобой в ответ.

Разгадка проще, чем мы думали. Чем старше дама, тем больше активности и мозгов ей надо приложить к знакомству. И никаких "снижений планки" до первого встречного-поперечного. Матушка-природа такого не предусматривала.