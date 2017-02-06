Безобразная несправедливость в отношении женщин

Через это проходит практически любая женщина, которая после 27-28 лет оказалась не замужем. К ней обязательно прилепится, как банный лист к попе, какая-нибудь умудренная жизнью дама, и с проникновенным взглядом спросит: "Не замужем? А чего ждешь?". Как будто несчастная опрашиваемая, явно в остром приступе вагинизма, с балкона своей квартиры из обреза на подлете отстреливает потенциальных кандидатов в мужья.

А теперь переиграем ситуацию. Эта же многоопытная мадам репьем вцепляется в мужчину 27-28 лет с теми же вопросами: "А чего ждешь?". Неправдоподобная ситуация. Потому что данная мадам даже и не подумает прилипнуть к этому мужчине. Просто элементарно побоится быть посланной далеко и надолго. И этим она отделается в самом лучшем случае. Давайте размышлять о бытовом шовинизме дальше.

Молодая, красивая, образованная женщина на вопрос этой нашей многомудрой мадам о ее нынешнем состоянии в браке отвечает: "Да не собираюсь я замуж, потому что детей не хочу. У меня доска для серфинга еще не выгулянная, купальник в Индийском океане не выкупан, дельтаплан в гараже крылом поник, правый ягодицепс не прокачан, и вообще… у меня другие планы на жизнь, никак". И общественность в лице многомудрой мадам вознегодует! Как это так?! Тупиковая ветвь эволюции, желающая сдохнуть от недостатка стаканов воды в старости! Пустоцвет!

А теперь подобный вопрос зададим ровеснику уверенной в своих желаниях чайлд-фри. Что мы услышим в ответ? А ничего мы не услышим. Мужчины поступают хитрее. Они женятся, заводят детей, и… исчезают с горизонта и детей и их мам, изредка поругиваясь из-за алиментов. Зачем что-то доказывать этому миру о мотивах нежелания иметь детей? Проще же расплодиться один-два раза, а потом жить дальше как ни в чем не бывало.

Настоящие мужчины-чайлд-фри достаточно редки. Я, например, встречала всего двоих. И у них у обоих были небезосновательные причины опасаться передачи генетических заболеваний своему потомству. Впрочем, им и не приходится ничего доказывать настырной общественности: плодиться и размножаться вот прям сейчас от них ни разу не требовали. Если мужчина у нас – убежденный холостяк, то почему женщина несчастная котозаводчица? Безобразная несправедливость.



